Facebook і Instagram можуть піти з Європи: чи зачепить це Україну

Йдеться про розбіжності із регулюючими органами – оновлені європейські закони призначені для захисту конфіденційності користувачів.
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У четвер Meta подала річний звіт до Комісії з цінних паперів та бірж США, уточнивши, що компанія може повністю припинити роботу Instagram та Facebook у Європі, пише metro.
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Раніше Facebook міг здійснювати трансатлантичну передачу даних за допомогою так званих угод Privacy Shield та Standard Contractual Clauses.
У липні 2020 року Європейський суд анулював Privacy Shield через порушення захисту даних, що зробило неможливим для Facebook обробку даних європейських користувачів із США.
У серпні того ж року ірландські регулюючі органи запропонували призупинити передачу даних користувача з ЄС до США через недотримання правил захисту даних – GDPR.
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Оскільки Meta не змогла укласти нову угоду, вона загрожує повністю закрити свої послуги в низці країн:
- Великобританія
- Австрія
- Бельгія
- Болгарія
- Кіпр
- Чехія
- Данія
- Естонія
- Фінляндія
- Франція
- Німеччина
- Греція
- Угорщина
- Ірландія
- Італія
- Латвія
- Литва
- Люксембург
- Мальта
- Нідерланди
- Польща
- Португалія
- Румунія
- Словаччина
- Словенія
- Іспанія
- Швеція
- Великобританія
Україну це відключення поки не зачепить безпосередньо. Щоправда, це означає, що українці не зможуть спілкуватися у Facebook та Instagram зі своїми друзями з озвучених вище країн.
Лише питання часу, коли техногігант вирішить, чи варто виконувати свою загрозу щодо інших країн.
Раніше ми писали:
- Facebook офіційно змінив свою назву на Meta заради розвитку метавсесвіту.
- Раніше Facebook повідомив, що заборонить орієнтувати рекламу на клієнтів, цікавляться релігією або ЛГБТ .
- Facebook перейменувався на Meta, але аналітики впевнені, що компанія зіткнеться з проблемами .