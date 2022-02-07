Facebook и Instagram могут уйти из Европы: затронет ли это Украину

Речь идет о разногласиях с регулирующими органами – обновленные европейские законы предназначены для защиты конфиденциальности пользователей.
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В четверг Meta подала годовой отчет в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, уточнив, что компания может полностью прекратить работу Instagram и Facebook в Европе, пишет metro.
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Ранее Facebook мог осуществлять трансатлантическую передачу данных с помощью так называемых соглашений Privacy Shield и Standard Contractual Clauses.
В июле 2020 года Европейский суд аннулировал Privacy Shield из-за нарушений защиты данных, что сделало невозможным для Facebook обработку данных европейских пользователей из США.
В августе того же года ирландские регулирующие органы предложили приостановить передачу пользовательских данных из ЕС в США из-за несоблюдения правил защиты данных – GDPR.
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Поскольку Meta не смогла заключить новое соглашение, она угрожает полностью закрыть свои услуги в целом ряде стран:
- Великобритания
- Австрия
- Бельгия
- Болгария
- Кипр
- Чехия
- Дания
- Эстония
- Финляндия
- Франция
- Германия
- Греция
- Венгрия
- Ирландия
- Италия
- Латвия
- Литва
- Люксембург
- Мальта
- Нидерланды
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Словакия
- Словения
- Испания
- Швеция
- Великобритания
Украину это отключение пока не затронет напрямую. Правда, это означает, что украинцы не смогут общаться в Facebook и Instagram со своими друзьями из озвученных выше стран.
Пока вопрос времени, когда техногигант решит, стоит ли выполнять свою угрозу касательно остальных стран.
Ранее мы писали:
- Facebook официально изменил свое название на Meta ради развития метавселенной.
- Ранее Facebook сообщил, что запретит ориентировать рекламу на клиентов, интересующихся религией или ЛГБТ.
- Facebook переименовался в Meta, но аналитики уверены, что компания столкнется с проблемами.