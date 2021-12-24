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Екран на будь-який смак: з'явився телевізор, який можна лизати

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
24 грудня, 09:44
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Японський професор розробив прототип телевізора, який може імітувати харчові уподобання – достатньо лизнути екран, щоб спробувати смак їжі на відео
З'явився екран, який можна лизати, щоб спробувати різні смаки
З'явився екран, який можна лизати, щоб спробувати різні смаки / Фото: REUTERS

Пристрій під назвою Taste the TV – TTTV – використовує карусель з 10 каністр зі смаковими добавками, що розпорошуються в комбінації для створення смаку конкретної їжі.

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Потім зразок аромату котиться на гігієнічній плівці на плоскому екрані телевізора, щоб глядач міг його спробувати, пише Reuters.

За словами професора Університету Мейдзі Хомей Міяшита, в епоху COVID-19 такі технології можуть покращити способи зв'язку людей та взаємодії із зовнішнім світом.

Скоро можна буде скуштувати різні смаки, просто лизнувши екран гаджета
Скоро можна буде скуштувати різні смаки, просто лизнувши екран гаджета / Фото: REUTERS

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Міяшита працює з командою приблизно з 30 студентів, які створили безліч пристроїв для ароматизації, зокрема виделку, яка робить смак їжі більш насиченим.

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Прототип TTTV він зібрав сам у 2021 році, а створення комерційної версії буде коштувати близько 875 доларів.

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За словами японця, екран може бути використаний для дистанційного навчання сомельє та кухарів, а також дегустації по мережі.

Професор сподівається, що екран можна буде використовувати також для дистанційного навчання кухарів, фото REUTERS

Технологія розпилення також може спрацювати для програм, що надають смак піци чи шоколаду шматку підсмаженого хліба.

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Він також сподівається створити платформу, на якій користувачі зможуть завантажувати смаки з усього світу та насолоджуватися ними, як зараз музикою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Sony створила нові датчики камер для смартфонів.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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