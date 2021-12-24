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Экран на любой вкус: появился телевизор, который можно лизать

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
24 декабря, 09:44
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Японский профессор разработал прототип телевизора, который может имитировать пищевые вкусы – достаточно лизнуть экран, чтобы попробовать вкус еды на видео
Появился экран, который можно лизать, чтобы попробовать разные вкусы
Появился экран, который можно лизать, чтобы попробовать разные вкусы / Фото: REUTERS

Устройство под названием Taste the TV – TTTV – использует карусель из 10 канистр со вкусовыми добавками, которые распыляются в комбинации для создания вкуса конкретной еды.

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Затем образец аромата катится на гигиенической пленке по плоскому экрану телевизора, чтобы зритель мог его попробовать, пишет Reuters.

По словам профессора Университета Мэйдзи Хомей Мияшита, в эпоху COVID-19 такие технологии могут улучшить способы связи людей и взаимодействия с внешним миром.

Скоро можно будет попробовать разные вкусы, просто лизнув экран гаджета
Скоро можно будет попробовать разные вкусы, просто лизнув экран гаджета / Фото: REUTERS

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Мияшита работает с командой из примерно 30 студентов, которые создали множество устройств для ароматизации, в том числе вилку, которая делает вкус еды более насыщенным.

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Прототип TTTV он собрал сам в 2021 году, а создание коммерческой версии будет стоить около 875 долларов.

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По словам японца, экран может быть использован для дистанционного обучения сомелье и поваров, а также дегустации по сети.

Профессор надеется, что экран можно будет использовать также для дистанционного обучения поваров, фото REUTERS

Технология распыления также может сработать для приложений, придающих вкус пиццы или шоколада куску поджаренного хлеба.

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Он также надеется создать платформу, на которой пользователи смогут скачивать вкусы со всего мира и наслаждаться ими, как сейчас музыкой.

Напомним, ранее сообщалось, что Sony создала новые датчики камер для смартфонов.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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