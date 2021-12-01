Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
✊ Протести у Києві 😷 Штам Омікрон ⚽ Шева vs Мілан: онлайн 💡 Що зміниться 1 грудня
СЬОГОДНІ Техно

Кіберсвистки від Ілона Маска розкупили за кілька годин і вже продають за 2200 доларів

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
1 грудня, 15:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ілон Маск представив у Twitter останній товар компанії Tesla: свисток із нержавіючої сталі під назвою Cyberwhistle
Ілон Маск показав кіберсвисток у формі електропікапу
Ілон Маск показав кіберсвисток у формі електропікапу

Нові кіберсвистки в Tesla були розкуплені через кілька годин після того, як гендиректор компанії виклав лінк на них у Twitter.

Ілон Маск 1 грудня представив останній товар Tesla – свисток Cyberwhistle у формі електричного пікапа Cybertruck.

Реклама

Ціна, вказана зараз на сайті, – $50, там же зазначено, що купити новинку вже не можна.

Cyberwhistle виготовлений з медичної нержавіючої сталі з полірованою обробкою та має вбудовану функцію кріплення. Реселери вже розмістили його на eBay за 2250 доларів.

Реклама

Презентуючи продукт, Маск нагадав про серветку Apple з мікрофібри за 19 доларів для чищення екрана своїх пристроїв.

"Не витрачайте гроші на цю дурну серветку від Apple, купіть натомість наш свисток!" – пожартував він.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск заговорив про ризики банкрутства для Space X.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Новини про технології та гаджети
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
Гаджет-гайд
Найкращі пропозиції до Чорної п'ятниці
В корзину!
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було
Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Опитування
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти