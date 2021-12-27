Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🍾 Підсумки року 2021 🎄 Готуємося до Нового року 👩 "Воєннік" для жінок 🚷 Справа Порошенка
СЬОГОДНІ Техно

Нова частина тіла: у людини виявили третій шар м'язів у щелепі

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
27 грудня, 10:43
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вчені відкрили частину тіла, про яку раніше не знали: глибокий шар м'язів в області жування, який піднімає нижню щелепу
Вчені з'ясували, що людина має більше шарів м'язів для жування, ніж вони вважали багато років.
Вчені з'ясували, що людина має більше шарів м'язів для жування, ніж вони вважали багато років. / Фото: Getty Images

Цей м'яз – третій шар м'язів у щелепі, і він має вирішальне значення для жування та стабільного з'єднання щелепи та черепа.

Читайте також: На МКС відправили клітини м'язів людини заради перемоги над старінням

Реклама

Сучасні підручники анатомії описують жувальний м'яз як має два шари, але їх виявилося більше, пише Life Science.

Перший відомий науці шар – глибокий, а другий – поверхневий. Що цікаво, у кількох історичних текстах згадувалося можливе існування третього шару.

Реклама

Команда вчених перевірила цю стару теорію, дослідивши людські тіла у формальдегіді та знайшовши третій шар жувального м'яза.

Читайте також: Птахи, восьминоги та терміти: хто міг би зайняти місце людини на планеті

Відкритий вченими шар йде від вилицевого відростка прямо перед вухом до вінцевого відростка – трикутного виступу на нижній щелепній кістці.

Реклама

Третій м'язовий шар допомагає стабілізувати нижню щелепу: це єдина частина системи, яка може тягнути щелепну кістку назад.

Знову набутий м'язовий шар запропонували назвати Musculus masseter pars coronidea, що означає "вінкова частина жувального м'яза".

Читайте також: Вчені змогли прочитати емоції людей через Wi-Fi: чим це може бути небезпечно

Відкриття допоможе лікарям краще виконувати операції на щелепі та лікувати хвороби суглоба, що з'єднує щелепну кістку з черепом.

Нагадаємо, раніше фізики придумали штучний інтелект, що імітує мозок людини.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама
Червона планета
Щоденник марсохода
Цікаво
ТОП публікацій
Олександра Захарова

Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
Останні новини
Більше новин
МАЙБУТНЄ ПОРЯД
Як нові технології змінюють теплову енергетику
Поїхали!
Android VS iPhone
Яка ОС краща?
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

48773.63

Binance Coin (BNB)

530.49

Dogecoin (DOGE)

0.18

Litecoin (LTC)

157.08

Theta (THETA)

4.53

Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти