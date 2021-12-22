Cargo Dragon доставив на МКС клітини людей та ще три тонни вантажів

Вантажний корабель Cargo Dragon компанії SpaceX успішно стикувався з модулем Harmony американського сегменту Міжнародної космічної станції

SpaceX доставила тонни вантажів на орбіту / Фото: Wikipedia

Корабель доставив близько 3 тонн продовольства, обладнання та матеріалів для десятків наукових експериментів.

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Для серії Cargo Dragon це був 24 політ, а для конкретного корабля – четвертий, повідомляє NASA.

Оновлений транспорт порівняно з ранніми версіями здатний доставляти на МКС на 20% більше вантажу та автономно стикуватися з нею без захоплення маніпулятором.

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Серед матеріалів для експериментів, як ми вже писали раніше, на станцію доставили м'язові клітини людей, щоб зрозуміти, як мікрогравітація впливає на процеси старіння.

Крім того, як уже повідомлялося, на МКС вирушили проєкти українських школярів , щоб перевірити вплив гравітації на кристали та на зубні пломби.

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Тим часом для астронавтів розробили спеціальний спальний мішок, що має зберегти їхній зір.