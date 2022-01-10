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Дорого, но долго: к 2100 году люди будут жить до 180 лет

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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10 января, 15:22
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Ученые из Канады заявили, что продолжительность жизни человека уже к концу столетия достигнет 130 лет, а долгожители и вовсе начнут доживать до 180
Люди смогут жить до 180 лет, считают ученые
Люди смогут жить до 180 лет, считают ученые / Фото: Pixabay

На сегодняшний день рекорд долгожительства принадлежит француженке Жанне Кальман, которая умерла в 122 года в 1997 году.

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Специалисты пояснили, что после 50 лет риск смерти начинает значительно увеличиваться, но уже к 80 годам он становится значительно меньше, пишет Mirror.

Что интересно, после достижения 110 лет риск умереть у человека составляет всего 50%, и современные технологии могли бы продлить ее еще дольше.

Ученый Лео Белзила и вовсе считает, что какой-либо верхний предел продолжительности жизни людей отсутствует, и при определенных условиях и медицине человек мог бы жить чуть ли не вечно.

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Увеличение продолжительности жизни приведет и к печальным экономическим последствиям, предупреждают ученые.

Так, правительствам придется значительно увеличить расходы на социальные выплаты, вырастут и медицинские страховые счета, ведь в пожилом возрасте люди намного чаще болеют.

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По мнению специалистов, придется приложить немало усилий для того, чтобы люди могли жить не только дольше, но и быть более здоровыми.

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Ранее исследование обнаружило еще одну проблему для астронавтов: в условиях микрогравитации старость будет наступать раньше.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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