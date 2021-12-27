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Без чубчика, але із круглими кнопками: з'явилися зображення iPhone 14

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
27 грудня, 16:19
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В Інтернеті з'явилися нові рендери флагманського смартфону iPhone 14 Pro, створені на основі витоків та інсайдерської інформації
iPhone 14 та iPhone 14 Pro будуть представлені у вересні 2022 року
iPhone 14 та iPhone 14 Pro будуть представлені у вересні 2022 року / Фото: Pixabay, Apple Insider

Профільне видання опублікувало ілюстрації майбутнього телефону без чубчика з отвором.

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Згідно з останньою інформацією джерел, в iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max будуть використані OLED-дисплеї LPTO від Samsung та LG, пише Apple Insider.

Що цікаво, пристрій на зображеннях втратив не тільки чубчик, а й виступ камери. Водночас iPhone 14 може повернути круглі кнопки.

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За даними Display Supply Chain Consultants та DisplaySearch, Apple перемістить систему Face ID під екран, у якому буде отвір для передньої камери.

Новому телефону можуть прибрати виступ камери
Новому телефону можуть прибрати виступ камери / Фото: Apple Insider

Отже, наступний iPhone буде повністю перероблений, а iPhone mini виключать із модельного ряду.

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За даними видання, 6,1-дюймовий iPhone 14 та 6,7-дюймовий iPhone 14 Max отримають по 6 ГБ оперативної пам'яті.

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Водночас 6,1-дюймовий iPhone Pro та 6,7-дюймовий iPhone 14 Pro Max матимуть по 8 ГБ оперативної пам'яті.

iPhone 14 може отримати 48-піксельну камеру
iPhone 14 може отримати 48-піксельну камеру / Фото: Apple Insider

Apple перейде на використання модулів LPDDR5 або навіть LPDDR5X, які можуть надсилати 51,2 Гб даних або приблизно 14 відеофайлів у форматі Full HD за секунду.

У майбутній iPhone 14 повернуться круглі кнопки
У майбутній iPhone 14 повернуться круглі кнопки / Фото: Apple Insider

Очікується, що iPhone 14 буде анонсовано у вересні 2022 року. Раніше ми вже писали, що iPhone 14 та iPhone 14 Pro можуть отримати титановий корпус та камеру на 48 мегапікселів.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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