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MacBook, iPad та iPhone можуть отримати титанові корпуси: як це працюватиме

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
8 грудня, 19:10
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Компанія Apple розглядає можливість використання титанових сплавів для виготовлення корпусів своїх пристроїв у майбутньому
Техніка Apple отримає титанові корпуси
Техніка Apple отримає титанові корпуси / Фото: Apple

Титановий метал замінить нинішні корпуси з алюмінієвого металу на iPad, потім його також додадуть на MacBook та iPhone.

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Порівняно з нержавіючою сталлю титанові метали твердіші та стійкіші до подряпин, пише Gizchina.

Apple сподівається за допомогою спеціальної хімічної обробки надати титановій оболонці глянсову поверхню, зробивши її привабливішою.

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Компанія також вивчає можливість використання тонких оксидних покриттів на поверхні для вирішення проблеми відбитків пальців.

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У iPad нового покоління вперше буде використаний цей матеріал, iPad Pro поки що не розглядають, адже титановий корпус заблокує бездротову зарядку.

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Якщо цей матеріал буде нанесений на iPhone, то, можливо, це буде середня рамка. Задня частина залишиться старою заради тієї ж бездротової зарядки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Apple вперше за 10 років зупинила виробництво на кілька днів, давши робітникам додаткові вихідні у передсвятковий період.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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