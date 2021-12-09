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Титан і камера на 48 мегапікселів: у мережу злили нові подробиці про iPhone 14

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
9 грудня, 12:54
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У смартфоні iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max будуть використовуватись дисплеї з отвором у центральній верхній частині
iPhone 14 зможе знімати відео роздільною здатністю 8К
iPhone 14 зможе знімати відео роздільною здатністю 8К

Apple відмовиться від використання "чубчики" в нових iPhone, які отримають дисплеї в 6,1 та 6,7 дюйма.

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Як повідомив інформатор на південнокорейському заводі з виробництва дисплеїв, зміна дизайну відбудеться у вересні 2022 року, пише mydrivers.

Поки невідомо, яким буде отвір у екрані iPhone 14 Pro – круглим або овальним. Рендери показували обидва варіанти.

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iPhone 14 Pro буде оснащений 48-мегапіксельної основною камерою, яка підтримує запис відео роздільною здатністю 8K.

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Телефон зможе збільшувати обсяг пам'яті до 2 ТБ , а його корпус буде виконаний з титанового металу.

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Цей матеріал використовують також у нових MacBook та iPad, як ми вже писали раніше.

Також повідомлялося, що Apple уперше за 10 років перервала виробництво на кілька днів, давши працівникам додаткові вихідні.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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