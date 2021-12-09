Титан і камера на 48 мегапікселів: у мережу злили нові подробиці про iPhone 14

У смартфоні iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max будуть використовуватись дисплеї з отвором у центральній верхній частині

iPhone 14 зможе знімати відео роздільною здатністю 8К

Apple відмовиться від використання "чубчики" в нових iPhone, які отримають дисплеї в 6,1 та 6,7 дюйма.

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Як повідомив інформатор на південнокорейському заводі з виробництва дисплеїв, зміна дизайну відбудеться у вересні 2022 року, пише mydrivers.

Поки невідомо, яким буде отвір у екрані iPhone 14 Pro – круглим або овальним. Рендери показували обидва варіанти.

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iPhone 14 Pro буде оснащений 48-мегапіксельної основною камерою, яка підтримує запис відео роздільною здатністю 8K.

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Телефон зможе збільшувати обсяг пам'яті до 2 ТБ , а його корпус буде виконаний з титанового металу.

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Цей матеріал використовують також у нових MacBook та iPad, як ми вже писали раніше.

Також повідомлялося, що Apple уперше за 10 років перервала виробництво на кілька днів, давши працівникам додаткові вихідні.