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Наступний iPhone отримає абсолютно новий дизайн. Вперше за п'ять років

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
27 вересня, 12:52
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Аналітики прогнозують, що iPhone 14 буде кардинально відрізнятися від своїх попередників. Нова модель айфона буде представлена в 2022 році
Apple змінить дизайн айфону. Фото: iphones.ru
Apple змінить дизайн айфону. Фото: iphones.ru

У наступному році всі моделі лінійки iPhone 14 позбудуться від звичного чубчика, замінивши виріз для фронтальної камери "краплею" в екрані.

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Інші датчики, необхідні для роботи системи Face ID, будуть розташовуватися під поверхнею екрана. Такими відомостями поділився відомий аналітик Мінг-Чі Куо.

Також очікується, що Apple відмовиться від моделі mini, зате в продаж надійде абсолютно нова версія 14 Max, пише ixbt.com.

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Нещодавно були опубліковані фото передбачуваної новинки від Apple.

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Відзначимо, що дизайн недавно представленого iPhone 13 кардинально не відрізняється від 12-ї моделі, а та в свою чергу – від 11-ї. Змінюється тільки блок з камерами на тильній стороні. Попередній серйозний редизайн айфона відбувся в 2017 році, коли був представлений iPhone X.

Порівняння дизайну iPhone X і iPhone 8. Фото: habr.com

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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