Наступний iPhone отримає абсолютно новий дизайн. Вперше за п'ять років

Аналітики прогнозують, що iPhone 14 буде кардинально відрізнятися від своїх попередників. Нова модель айфона буде представлена в 2022 році

Apple змінить дизайн айфону. Фото: iphones.ru

У наступному році всі моделі лінійки iPhone 14 позбудуться від звичного чубчика, замінивши виріз для фронтальної камери "краплею" в екрані.

Читайте також: Менше, ніж в Росії: cколько в Україні потрібно збирати на новий iPhone 13

Реклама

Інші датчики, необхідні для роботи системи Face ID, будуть розташовуватися під поверхнею екрана. Такими відомостями поділився відомий аналітик Мінг-Чі Куо.

Також очікується, що Apple відмовиться від моделі mini, зате в продаж надійде абсолютно нова версія 14 Max, пише ixbt.com.

Читайте також: Як виглядає iPhone 13 зсередини: новинку від Apple розібрали на частини

Реклама

Нещодавно були опубліковані фото передбачуваної новинки від Apple.

Реклама

Відзначимо, що дизайн недавно представленого iPhone 13 кардинально не відрізняється від 12-ї моделі, а та в свою чергу – від 11-ї. Змінюється тільки блок з камерами на тильній стороні. Попередній серйозний редизайн айфона відбувся в 2017 році, коли був представлений iPhone X.