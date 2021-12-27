Без челки, но с круглыми кнопками: появились изображения iPhone 14

Профильное издание опубликовало иллюстрации будущего телефона без челки и с экраном с отверстием.
Читайте также: iPhone 14 получит новый быстрый порт и универсальную зарядку
Согласно последней информации источников, в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будут использованы OLED-дисплеи LPTO от Samsung и LG, пишет Apple Insider.
Далее по теме
Что интересно, устройство на изображениях лишилось не только челки, но и выступа камеры. При этом iPhone 14 может вернуть круглые кнопки.
Читайте также: Следующий iPhone получит абсолютно новый дизайн. Впервые за пять лет
По данным Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch, Apple переместит систему Face ID под экран, в котором будет отверстие для фронтальной камеры.
Таким образом, следующий iPhone будет полностью переработан, а iPhone mini исключат из модельного ряда.
По данным издания, 6,1-дюймовый iPhone 14 и 6,7-дюймовый iPhone 14 Max получат по 6 ГБ оперативной памяти.
Читайте также: MacBook, iPad и iPhone могут получить титановые корпуса: как это будет работать
При этом 6,1-дюймовый iPhone Pro и 6,7-дюймовый iPhone 14 Pro Max оснастят 8 ГБ оперативной памяти.
Apple перейдет на использование модулей LPDDR5 или даже LPDDR5X, которые могут отправлять 51,2 Гб данных или примерно 14 видеофайлов в формате Full HD за секунду.
Ожидается, что iPhone 14 будет анонсирован в сентябре 2022 года. Ранее мы уже писали, что iPhone 14 и iPhone 14 Pro могут получить титановый корпус и камеру на 48 мегапикселей.