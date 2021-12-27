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Без челки, но с круглыми кнопками: появились изображения iPhone 14

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
27 декабря, 16:19
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В Интернете появились новые рендеры флагманского смартфона iPhone 14 Pro, созданные на основе утечек и инсайдерской информации
iPhone 14 и iPhone 14 Pro будут представлены в сентябре 2022
iPhone 14 и iPhone 14 Pro будут представлены в сентябре 2022 / Фото: Pixabay, Apple Insider

Профильное издание опубликовало иллюстрации будущего телефона без челки и с экраном с отверстием.

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Согласно последней информации источников, в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будут использованы OLED-дисплеи LPTO от Samsung и LG, пишет Apple Insider.

Что интересно, устройство на изображениях лишилось не только челки, но и выступа камеры. При этом iPhone 14 может вернуть круглые кнопки.

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По данным Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch, Apple переместит систему Face ID под экран, в котором будет отверстие для фронтальной камеры.

Новому телефону могут убрать выступ камеры
Новому телефону могут убрать выступ камеры / Фото: Apple Insider

Таким образом, следующий iPhone будет полностью переработан, а iPhone mini исключат из модельного ряда.

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По данным издания, 6,1-дюймовый iPhone 14 и 6,7-дюймовый iPhone 14 Max получат по 6 ГБ оперативной памяти.

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При этом 6,1-дюймовый iPhone Pro и 6,7-дюймовый iPhone 14 Pro Max оснастят 8 ГБ оперативной памяти.

iPhone 14 может получить 48-пиксельную камеру
iPhone 14 может получить 48-пиксельную камеру / Фото: Apple Insider

Apple перейдет на использование модулей LPDDR5 или даже LPDDR5X, которые могут отправлять 51,2 Гб данных или примерно 14 видеофайлов в формате Full HD за секунду.

В будущий iPhone 14 вернутся круглые кнопки
В будущий iPhone 14 вернутся круглые кнопки / Фото: Apple Insider

Ожидается, что iPhone 14 будет анонсирован в сентябре 2022 года. Ранее мы уже писали, что iPhone 14 и iPhone 14 Pro могут получить титановый корпус и камеру на 48 мегапикселей.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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