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"Завораживающее зрелище": Астронавты МКС засняли полное солнечное затмение

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
7 декабря, 11:57
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Единственное полное солнечное затмение 2021 года, которое с Земли было видно только наблюдателям в Антарктиде, смогли сфотографировать с орбиты
Астронавты засняли солнечное затмение с МКС
Астронавты засняли солнечное затмение с МКС

Семь космонавтов, работающих на МКС, залезли в панорамный купол, чтобы насладиться затмением 4 декабря, рассказала астронавт NASA Кайла Бэррон.

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Полное солнечное затмение можно было увидеть с Земли только из Антарктиды и Южного океана.

Бэррон тем временем поделилась двумя снимками от экипажа МКС.

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"Здесь луна отбрасывает продолговатую тень на поверхность Земли. Это было завораживающее зрелище", – написала астронавт.

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Пик затмения пришелся на 9:44 утра по Киеву, в течение двух минут весь солнечный диск был закрыт луной.

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Вскоре после этого снова появилась крошечная полоска солнца, постепенно вытесняя тень луны. В 10:06 по Киеву солнечное затмение закончилось.

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За затмением также можно было наблюдать в полете на специальных рейсах – ряд наблюдателей вылетел для этого из Чили и Австралии – билет стоил от 6 тыс. до 9 тыс. долларов за место.

Частичное затмение было видно из некоторых частей Австралии, Новой Зеландии, Аргентины и Южной Африки. Следующее полное солнечное затмение произойдет 20 апреля 2023 года.

Напомним, ранее сообщалось, что у Земли появилась вторая временная луна.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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