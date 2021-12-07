"Завораживающее зрелище": Астронавты МКС засняли полное солнечное затмение

Единственное полное солнечное затмение 2021 года, которое с Земли было видно только наблюдателям в Антарктиде, смогли сфотографировать с орбиты

Астронавты засняли солнечное затмение с МКС

Семь космонавтов, работающих на МКС, залезли в панорамный купол, чтобы насладиться затмением 4 декабря, рассказала астронавт NASA Кайла Бэррон.

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Полное солнечное затмение можно было увидеть с Земли только из Антарктиды и Южного океана.

Бэррон тем временем поделилась двумя снимками от экипажа МКС.

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"Здесь луна отбрасывает продолговатую тень на поверхность Земли. Это было завораживающее зрелище", – написала астронавт.

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Пик затмения пришелся на 9:44 утра по Киеву, в течение двух минут весь солнечный диск был закрыт луной.

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Вскоре после этого снова появилась крошечная полоска солнца, постепенно вытесняя тень луны. В 10:06 по Киеву солнечное затмение закончилось.

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За затмением также можно было наблюдать в полете на специальных рейсах – ряд наблюдателей вылетел для этого из Чили и Австралии – билет стоил от 6 тыс. до 9 тыс. долларов за место.

Частичное затмение было видно из некоторых частей Австралии, Новой Зеландии, Аргентины и Южной Африки. Следующее полное солнечное затмение произойдет 20 апреля 2023 года.

Напомним, ранее сообщалось, что у Земли появилась вторая временная луна.