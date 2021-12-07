"Видовище зачаровує": Астронавти МКС зняли повне сонячне затемнення

Єдине повне сонячне затемнення 2021 року, яке із Землі було видно лише спостерігачам в Антарктиді, змогли сфотографувати з орбіти

Астронавти зняли сонячне затемнення з МКС

Сім космонавтів, які працюють на МКС, залізли в панорамний купол, щоб насолодитися затемненням 4 грудня, розповіла астронавтка NASA Кайла Беррон.

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Повне сонячне затемнення можна було побачити з Землі тільки з Антарктиди та Південного океану.

Беррон тим часом поділилася двома знімками від екіпажу МКС.

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"Тут місяць відкидає довгасту тінь на поверхню Землі. Це було чарівне видовище", – написала астронавт.

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Пік затемнення припав на 9:44 ранку по Києву, протягом двох хвилин весь сонячний диск був закритий місяцем.

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Згодом знову з'явилася крихітна смужка сонця, поступово витісняючи тінь місяця. О 10:06 за Києвом сонячне затемнення закінчилося.

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За затемненням також можна було спостерігати в польоті на спеціальних рейсах – низка спостерігачів вилетіла для цього з Чилі та Австралії – квиток коштував від 6 тис. до 9 тис. доларів за місце.

Часткове затемнення було видно з деяких частин Австралії, Нової Зеландії, Аргентини та Південної Африки. Наступне повне сонячне затемнення відбудеться 20 квітня 2023 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Землі з'явився другий тимчасовий місяць.