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У Земли могла появиться вторая временная луна

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
26 ноября, 14:00
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Временный спутник Земли мог появиться в 2016 году и пробудет рядом с планетой около 300 лет
Вторая луна пробудет с нами всего 300 лет
Вторая луна пробудет с нами всего 300 лет / Фото: Addy Graham/University of Arizona

У Земли может быть вторая луна, которая движется по траектории, похожей на штопор. Ранее ученые пророчили нашей планете планетарные кольца из мусора.

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Теперь они рассказали, что вокруг Земли вращается отколовшийся от Луны кусок. Он стал временным спутником нашей планеты, пишет Interesting Engineering.

Небесный объект под названием Камо’оалева зафиксировали еще 5 лет назад. Этот спутник – крошечный, его диаметр составляет всего 50 метров.

Видео: wikipedia.org

Открывшие мини-спутник ученые описывают его орбиту как танец.

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"На это влияет гравитация Солнца и Земли. Так что это своего рода странный танец", – говорит аспирант журнала TIME Magazine Бен Шарки из Лаборатории Луны и планет в Университете Аризоны.

То, что объект откололся от Луны, объясняют постоянные бомбардировки основного спутника небесными объектами.

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Шарки и другие ученые подсчитали, что через 300 лет второй спутник сойдет с орбиты, так что он с нами ненадолго.

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Видео: wikipedia.org

Напомним, ранее ученые обнаружили уникальную планету, на которой год длится всего 16 часов.

Другие исследователи предположили, что по всему Млечному пути могут быть раскиданы зонды инопланетян.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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