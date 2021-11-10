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В Украине не увидят самое продолжительное лунное затмение столетия

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
10 ноября, 22:40
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Самое продолжительное частичное лунное затмение за последнее столетие должно произойти 19 ноября. Но в Украине его невозможно будет увидеть
Ноябрьское лунное затмение пройдет мимо Украины
Ноябрьское лунное затмение пройдет мимо Украины / Фото: REUTERS

NASA прогнозирует, что почти полное затмение Луны, получившее название Бобровой Луны, продлится около 3 часов 28 минут и 23 секунд.

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Затмение начнется примерно в 09:19 по киевскому времени, достигнет максимума в 11:00 и закончится 12:47. У нас будет день, поэтому вряд ли мы сможем увидеть это явление природы.

Что такое Бобровая луна

Ноябрьское полнолуние называют Бобровой Луной, так как издавна в это период бобры проявляли особую активность, подготавливаясь к зиме, чем пользовались охотники.

Также в этот момент Луна находится в самой дальней точке своей орбиты от Земли, поэтому она выглядит маленькой, когда находится в небе.

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Полнолуние и затмение
Полнолуние и затмение / Фото: Pexels

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Как происходит лунное затмение

Лунное затмение происходит, когда Земля находится на прямой линии между Луной и Солнцем. Тень он нашей планеты полностью закрывает Луну, в результате чего она становится бордового цвета.

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В этот раз затмение будет не полным, но настолько глубоким, что будет похоже на полное лунное затмение, пишет marthastewart.com.

Лунное затмение
Лунное затмение / Фото: Pixabay

В чем его особенность

Затмение 19 ноября будет самым продолжительным за последние 100 лет. Тень земли покроет около 97% Луны.

Оно значительно превзойдет по продолжительности самое длительное полное лунное затмение в этом столетии, которое произошло в 2018 году и длилось 1 час 43. минут.

Более того, по данным обсерватории Холкомба, предстоящее затмение также будет самым продолжительным частичным лунным затмением за 580 лет.

Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса | Фото: Twitter
Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter
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Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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