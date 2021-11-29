Редкое солнечное затмение произойдет 4 декабря: кто его увидит

Различные фазы затмения можно будет увидеть из Антарктиды, юга Африки, юго-востока Австралии, юга Атлантического, Индийского и Тихого океанов

Полное затмение будет видно из Антарктиды / Фото: Wikipedia, Pixabay

Чтобы увидеть полную фазу этого необычного солнечного затмения 4 декабря, пришлось бы проделать долгий путь до Антарктиды.

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Тем не менее, частично его можно будет увидеть в некоторых частях южной Африки, в том числе, в Южной Африке и Намибии, пишет Тimeanddate.

Из Украины, к сожалению, затмение вживую не увидеть, только в трансляциях. Различные его фазы откроются юго-востоку Австралии и югу акваторий Атлантического, Индийского и Тихого океанов.

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Продолжительность затмения 4 декабря составит 1 час 43 минуты. Полное затмение начнется примерно в 9:00 по Киеву и достигнет пика в 9:33.

Необычность явления в том, что оно будет двигаться с Востока на Запад через Антарктиду (большинство затмений, кроме полярных, проходят с Запада на Восток).

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В этом же регионе затмение не наблюдалось уже почти 20 лет – с 23 января 2003 года, а следующее произойдет аж 15 декабря 2039 года.

Увидеть полное затмение смогут только из Антарктиды Видео: Wikipedia

В октябре 2021 произошло редкое кольцевое солнечное затмение под названием "огненное кольцо".

Ранее мы писали, что украинцы не смогли увидеть самое продолжительное лунное затмение столетия.