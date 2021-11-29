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Редкое солнечное затмение произойдет 4 декабря: кто его увидит

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
29 ноября, 16:50
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Различные фазы затмения можно будет увидеть из Антарктиды, юга Африки, юго-востока Австралии, юга Атлантического, Индийского и Тихого океанов
Полное затмение будет видно из Антарктиды
Полное затмение будет видно из Антарктиды / Фото: Wikipedia, Pixabay

Чтобы увидеть полную фазу этого необычного солнечного затмения 4 декабря, пришлось бы проделать долгий путь до Антарктиды.

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Тем не менее, частично его можно будет увидеть в некоторых частях южной Африки, в том числе, в Южной Африке и Намибии, пишет Тimeanddate.

Из Украины, к сожалению, затмение вживую не увидеть, только в трансляциях. Различные его фазы откроются юго-востоку Австралии и югу акваторий Атлантического, Индийского и Тихого океанов.

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Продолжительность затмения 4 декабря составит 1 час 43 минуты. Полное затмение начнется примерно в 9:00 по Киеву и достигнет пика в 9:33.

Необычность явления в том, что оно будет двигаться с Востока на Запад через Антарктиду (большинство затмений, кроме полярных, проходят с Запада на Восток).

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В этом же регионе затмение не наблюдалось уже почти 20 лет – с 23 января 2003 года, а следующее произойдет аж 15 декабря 2039 года.

Увидеть полное затмение смогут только из Антарктиды Видео: Wikipedia

В октябре 2021 произошло редкое кольцевое солнечное затмение под названием "огненное кольцо".

Ранее мы писали, что украинцы не смогли увидеть самое продолжительное лунное затмение столетия.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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