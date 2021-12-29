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Люди на Марсе смогут сами голосовать за законы – Илон Маск

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
29 декабря, 14:49
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По мнению миллиардера Илона Маска, первые колонии на Марсе могут управляться прямой, или естественной демократией, когда люди сами будут голосовать за законы
Маск рассказал, как видит управление Марсом
Маск рассказал, как видит управление Марсом

Это будет похоже на первые колонии на Американском континенте, рассказал основатель SpaceX, который надеется отправить первых людей на Красную планету в ближайшие пять лет.

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Маск считает, что представительская демократия, когда решения будут принимать избранные народом делегаты, на Марсе будет не нужна, ведь людей там будет совсем немного.В интервью ученому и блогеру Лексу Фридману миллиардер добавил, что принимаемые колониями законы должны быть простыми и легкими для понимания.

Несмотря на то, что крайним сроком для высадки первой колонии на Марсе Маск называет 10 лет, быстрое развитие миссии опять оказалось под вопросом.

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Как мы уже писали ранее, госорганы США не выдали Starship лицензию на запуски на орбиту. Пока решение отложили до конца февраля 2022 года.

Маск надеялся, что SpaceX получит лицензию до конца 2021 года. Он также рассказывал ранее, как видит колонизацию Красной планеты, в том числе, перевозку туда первых колонистов и животных.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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