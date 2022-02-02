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Илон Маск максимально разогнал интернет от Starlink: насколько это дорого

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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2 февраля, 18:07
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Спутники Илона Маска Starlink благодаря новой антенне пообещали пользователям очень высокие скорости – правда, обойдется такой интернет недешево
Starlink обещает быстрый интернет, но очень дорого
Starlink обещает быстрый интернет, но очень дорого / Фото: SpaceX

По словам Илона Маска, Starlink получает новый дорогой уровень: Starlink Premium с более крупной высокопроизводительной антенной.

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Интернет обещают разогнать максимально до 500 Мбит/с, но обойдется это в 500 долларов, не считая покупки самой антенны, пишет сайт Starlink.

Миллиардер проанонсировал минимальную скорость в 150 Мбит/с с задержкой от 20 до 40 мс по сравнению с 50-250 Мбит/с стандартного тарифа.

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Скорость загрузки также обещают примерно вдвое выше - от 20 до 40 Мбит/с по сравнению с 10-20 Мбит/с для стандартного уровня.

Нужно понимать, что стоить это будет дорого: базовая услуга Starlink обходится в 499 долларов за тарелку и 99 долларов в месяц.

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В то же время, Starlink Premium будет стоить 2500 долларов за антенну и 500 долларов в месяц.

Starlink также обещает, что его премиум-сервис будет работать лучше в "экстремальных погодных условиях" и что его клиенты получат доступ к приоритетной поддержке 24/7.

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Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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