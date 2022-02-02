Илон Маск максимально разогнал интернет от Starlink: насколько это дорого

По словам Илона Маска, Starlink получает новый дорогой уровень: Starlink Premium с более крупной высокопроизводительной антенной.
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Интернет обещают разогнать максимально до 500 Мбит/с, но обойдется это в 500 долларов, не считая покупки самой антенны, пишет сайт Starlink.
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Миллиардер проанонсировал минимальную скорость в 150 Мбит/с с задержкой от 20 до 40 мс по сравнению с 50-250 Мбит/с стандартного тарифа.
Скорость загрузки также обещают примерно вдвое выше - от 20 до 40 Мбит/с по сравнению с 10-20 Мбит/с для стандартного уровня.
Нужно понимать, что стоить это будет дорого: базовая услуга Starlink обходится в 499 долларов за тарелку и 99 долларов в месяц.
В то же время, Starlink Premium будет стоить 2500 долларов за антенну и 500 долларов в месяц.
Starlink также обещает, что его премиум-сервис будет работать лучше в "экстремальных погодных условиях" и что его клиенты получат доступ к приоритетной поддержке 24/7.
Ранее мы писали:
- Китай начнет строительство сети из тысячи спутников для обеспечения покрытия 5G в течение следующих трех месяцев.
- Также сообщалось, что летящий на Землю астероид могут упустить из-за спутников Starlink.
- Илон Маск в ответ на критику, что спутники Starlink занимают слишком много места в космосе, заявил, что там поместятся миллиарды.