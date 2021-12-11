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Яркая чешуя и гребни: динозавры могли иметь яркую окраску, как птицы

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
11 декабря, 15:43
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Отдельные вымершие динозавры имели красочные носы или клювы, а также ноги, чтобы привлекать партнеров для спаривания
Динозавры могли иметь яркую расцветку для привлечения партнеров
Динозавры могли иметь яркую расцветку для привлечения партнеров

Велика вероятность того, что древние рептилии имели окраску, похожую на цветное оперение птиц, для соблазнения самок.

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Согласно исследованию, проведенному исследователями из Техасского университета в Остине, это случилось, когда динозавры начали есть растения, пишет Phys.org.

Вывод о потенциальных цветовых схемах динозавров был сделан на основе исследования древнего архозавра, который жил в начале триасового периода – примерно 250 млн лет назад.

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По мнению ученых, общий предок динозавров имел 50% шанс иметь яркие цвета в мягких тканях своего тела.

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Обычно такая расцветка происходит из-за каротиноидов – класса красочных красных, оранжевых и желтых пигментов, которые птицы извлекают из своей пищи.

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Вероятнее всего, у динозавров могла быть раскрашена кожа, область вокруг глаз, чешуя и клюв или нос. Птеродактили также могли иметь цветные гребни.

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Напомним, ранее ученые рассказали, как под жуткими кислотными дождями вымирали динозавры 66 млн лет назад.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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