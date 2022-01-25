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Это уже серьезно: Боинг выделил полмиллиарда на создание воздушного такси

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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25 января, 14:21
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Гигант авиатехники Boeing вкладывает 450 миллионов долларов в разработку воздушного такси. Корпорация выделила деньги стартапу Wisk Aero
Boeing вкладывается в воздушное такси
Boeing вкладывается в воздушное такси / Фото: Коллаж: Сегодня

В Wisk Aero обещают направить средства на расширение штата и запуск производственного процесса. Запуск самих полетов планируется в течение ближайших пяти лет.

Компания прогнозирует, что будет выполнять 14 миллионов рейсов ежегодно примерно на 20 основных рынках по всему миру.

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Впрочем, все это будет зависеть от Федерального авиационного управления США. Пока что FAA не сертифицировал ни один электрический самолет с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) для коммерческой эксплуатации.

Эксперты говорят, что органам может потребоваться пять лет, а может и больше, чтобы подтвердить, что эти типы самолетов достаточно безопасны для пассажиров, сообщает theverge.com.

Так будет выглядеть воздушное такси. Фото: wisk.aero

Wisk Aero была создана в 2019 году как совместное предприятие Boeing и Kitty Hawk, компании по производству летающих такси, финансируемой соучредителем Google Ларри Пейджем.

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Александр Трикиша
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