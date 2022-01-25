Это уже серьезно: Боинг выделил полмиллиарда на создание воздушного такси

В Wisk Aero обещают направить средства на расширение штата и запуск производственного процесса. Запуск самих полетов планируется в течение ближайших пяти лет.
Компания прогнозирует, что будет выполнять 14 миллионов рейсов ежегодно примерно на 20 основных рынках по всему миру.
Впрочем, все это будет зависеть от Федерального авиационного управления США. Пока что FAA не сертифицировал ни один электрический самолет с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) для коммерческой эксплуатации.
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Эксперты говорят, что органам может потребоваться пять лет, а может и больше, чтобы подтвердить, что эти типы самолетов достаточно безопасны для пассажиров, сообщает theverge.com.
Wisk Aero была создана в 2019 году как совместное предприятие Boeing и Kitty Hawk, компании по производству летающих такси, финансируемой соучредителем Google Ларри Пейджем.
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