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Будущее уже здесь: в Австралии провели первую гонку на летающих автомобилях

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
5 ноября, 12:20
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Австралийский стартап Alauda Racing провел первую в истории гонку на своих электрических летающих автомобилях Airspeeder. Аэромобили соревновались в дисциплине драг-рейсинг
В Австралии провели драг-рейсинг на летающих автомобилях
В Австралии провели драг-рейсинг на летающих автомобилях / Фото: Twitter

Два летающих автомобиля, больше похожих на дрон, соревновались в скорости в пустыне Австралии. Кстати, ранее мы писали, что летающий автомобиль впервые получил сертификат безопасности.

Пилотируемый MK3 Speeder Airspeeder весит 100 кг и оснащен электрической трансмиссией мощностью 96 кВт, что позволяет ему развивать максимальную скорость до 201 км/ч.

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Компания также работает над MK4, своим первым гоночным автомобилем, пилотируемым человеком, который должен дебютировать в следующем году.

Во время презентации своих прототипов в июне этого года компания объявила, что в этом году начнет серию дистанционных гонок под названием EXA, а затем в 2022 году запустит пилотную гоночную серию eVTOL Grand Prix.

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Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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