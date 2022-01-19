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В Швеции создали летающий автомобиль, не требующий лицензии пилота

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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19 января, 13:18
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Шведский стартап Jetson разработал персональный летательный аппарат, для эксплуатации которого не требуется лицензия пилота
Летающий автомобиль может летать при потере одного двигателя и десантирует пилота, если нужно
Летающий автомобиль может летать при потере одного двигателя и десантирует пилота, если нужно

Jetson ONE – это компактный футуристический летающий автомобиль, развивающий максимальную скорость 101 километр в час.

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Он оснащен восемью электродвигателями, которые в совокупности генерируют 102 лошадиные силы, пишет hypebeast.

Автомобиль из алюминия и углеродного волокна, управляемый с помощью трехосного джойстика, взлетает вертикально и может непрерывно двигаться в течение 20 минут.

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В нем также присутствует аварийное управление, баллистический парашют, и он может летать даже с потерей одного двигателя.

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В настоящее время Jetson принимает заказы на поставку Jetson ONE в 2023 году по цене 92 тысячи долларов.

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Автомобиль поставляют только в частично собранном состоянии, потому владельцу придется самому завершить сборку.

В Швеции для полета на Jetson не потребуется лицензия пилота, ведь, по их правилам, он весит менее 113 кг и развивает скорость менее 102 км в час.

Напомним, ранее мы писали о том, что британский стартап успешно испытал первый беспилотный летающий автомобиль.

Ранее мы также писали, что в Австралии провели первую гонку на летающих автомобилях. Аэромобили соревновались в дисциплине драг-рейсинг.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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