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Летающий автомобиль успешно испытали в жизни: когда ждать выпуска

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор Спорт Сегодня
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17 января, 15:05
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Британский Стартап Bellwether Industries опубликовал кадры первого беспилотного полета прототипа своего частного летающего автомобиля Volar eVTOL
Летающий автомобиль может появиться на рынке в 2028 году
Летающий автомобиль может появиться на рынке в 2028 году / Фото: Facebook

В экспериментальном полете приняла участие модель автомобиля в масштабе 1 к 2. В прошлом месяце Bellwether провела как минимум восемь летных испытаний прототипа.

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Компания не раскрывает технические характеристики модели под кодовым названием "антилопа".

Автолет Volar был разработан для обеспечения внутригородских поездок на летающих автомобилях.

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Окончательная версия будет иметь ширину около 3,2 метра, и вмещать 5 пассажиров, в то время как прототип для испытательных полетов примерно вдвое меньше и рассчитан на двух человек.

К 2028 году компания намерена запустить свой летающий автомобиль в серийное производство.

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Ранее был представлен водородный вертолет наподобие гоночного болида из "Звездных войн". Французский стартап Maca Flight представил новую концепцию летающего гоночного автомобиля на водородном топливе на выставке CES 2022.

Также мы писали, что в Австралии провели первую гонку на летающих автомобилях. Аэромобили соревновались в дисциплине драг-рейсинг.

А перед этим летающий автомобиль впервые получил сертификат безопасности. Так что картины из фантастических фильмов вскоре могут стать реальностью.

Александр Трикиша
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