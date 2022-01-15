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Представлен водородный вертолет на подобии гоночного болида из "Звездных войн"

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор Спорт Сегодня
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15 января, 09:57
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Французский стартап Maca Flight представил новую концепцию летающего гоночного автомобиля на водородном топливе на выставке CES 2022
Представлен прототип летающего болида на водороде
Представлен прототип летающего болида на водороде / Фото: Коллаж: Сегодня

Прототип Maca S11 удивительно похож на гоночные болиды из фильма "Звездные войны. Эпизод I: Призрачная угроза".

В фильме на похожих болидах гонялся юный Энакин Скайуокер, в последствии ставший грозным Дартом Вейдером.

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Maca S11 разработан для обеспечения скорости и экологичности. В отличие от других в своем классе, он питается от водородного топливного элемента вместо обычной батареи.

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Компания заявляет, что его цена составляет чуть более 900 000 долларов, он будет готов выйти на гоночную трассу в 2023 году, пишет interestingengineering.com.

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S11 оснащен тремя парами роторов с электрическим приводом и шестью электродвигателями, каждый из которых работает на водороде.

Болид имеет семь метров в длину, металлическое шасси и раму из карбона, льна и дерева. Он может разогнаться до 250 км/час.

Кстати, ранее мы писали, что в Австралии провели первую гонку на летающих автомобилях. Аэромобили соревновались в дисциплине драг-рейсинг.

Также мы сообщали, что летающий автомобиль впервые получил сертификат безопасности. Так что картины из фантастических фильмов вскоре могут стать реальностью.

Александр Трикиша
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