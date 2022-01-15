Представлен водородный вертолет на подобии гоночного болида из "Звездных войн"

Французский стартап Maca Flight представил новую концепцию летающего гоночного автомобиля на водородном топливе на выставке CES 2022

Представлен прототип летающего болида на водороде / Фото: Коллаж: Сегодня

Прототип Maca S11 удивительно похож на гоночные болиды из фильма "Звездные войны. Эпизод I: Призрачная угроза".

В фильме на похожих болидах гонялся юный Энакин Скайуокер, в последствии ставший грозным Дартом Вейдером.

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Maca S11 разработан для обеспечения скорости и экологичности. В отличие от других в своем классе, он питается от водородного топливного элемента вместо обычной батареи.

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Компания заявляет, что его цена составляет чуть более 900 000 долларов, он будет готов выйти на гоночную трассу в 2023 году, пишет interestingengineering.com.

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S11 оснащен тремя парами роторов с электрическим приводом и шестью электродвигателями, каждый из которых работает на водороде.

Болид имеет семь метров в длину, металлическое шасси и раму из карбона, льна и дерева. Он может разогнаться до 250 км/час.

Кстати, ранее мы писали, что в Австралии провели первую гонку на летающих автомобилях. Аэромобили соревновались в дисциплине драг-рейсинг.

Также мы сообщали, что летающий автомобиль впервые получил сертификат безопасности. Так что картины из фантастических фильмов вскоре могут стать реальностью.