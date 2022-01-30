Ученые нанесли на карту места в Антарктиде, где находятся 300 тысяч метеоритов

Ранее метеориты в Антарктиде находили случайным образом с помощью спутниковых снимков, но на это уходило много времени, а разведывательные миссии являются очень дорогостоящими.
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Объединив алгоритм машинного обучения с данными о скорости и толщине льда, температуре поверхности, форме коренной породы и известных зонах выброса на берег, ученые создали карту 613 вероятных горячих точек метеоритов.
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Красным обозначено вероятное место расположения метеоритов:
На сегодняшний день изо льда извлечено около 45 тысяч метеоритов. Но это только часть из 300 000 небесных тел, которые, по оценкам, лежат где-то на поверхности континента, сообщает sciencenews.org.
Впрочем, ученые предупредили, что их программа не является на 100% точной, поэтому не нужно расстраиваться, если вы не найдете метеорита в обозначенных местах.
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