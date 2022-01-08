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Яркая вспышка и грохот домов: над США взорвался метеор силой в 30 тонн тротила

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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8 января, 15:40
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Метеор диаметром около 1 метра, который двигался со скоростью 72 тысячи километров в час ,прошел через атмосферу Земли и взорвался
Метеор над Пенсильванией взорвался так, что у жителей Питтсбурга затряслись дома
Метеор над Пенсильванией взорвался так, что у жителей Питтсбурга затряслись дома

Новогодним утром жители Питтсбурга, штат Пенсильвания, США, были удивлены громким грохотом и яркой вспышкой над городом.

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NASA позже подтвердило, что вспышка произошла от метеора, взрыв которой был эквивалентен одновременному взрыву 30 тонн тротила, пишет Space.

Если бы не пасмурная погода, взрыв был бы виден в дневном небе, что могло быть в 100 раз ярче, чем полнолуние, написали местные СМИ.

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Жители пригорода Питтсбурга были потрясены, потому что почувствовали, как их дома трясутся и грохочут от громкого шума, разносящегося по всему региону.

Метеоролог Питтсбургской службы погоды Крис Леонарди отметил, что метеор, вероятно, взорвался или испарился, когда вошел в атмосферу.

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Такое уже случалось в США. Например, метеор взорвался в атмосфере над Нью-Гэмпширом в 2021 году.

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В 2015 году 1370-метровый метеор пролетел над небом западной Пенсильвании, что вызвало звуковой удар.

Контекст.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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