Вчені нанесли на карту місця в Антарктиді, де знаходяться 300 тисяч метеоритів

Раніше метеорити в Антарктиді знаходили випадковим чином за допомогою супутникових знімків, але на це витрачалося багато часу, а розвідувальні місії дуже дорогі.
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Об'єднавши алгоритм машинного навчання з даними про швидкість і товщину льоду, температуру поверхні, форму корінної породи та відомі зони викиду на берег, вчені створили карту 613 ймовірних гарячих точок метеоритів.
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Червоним позначено ймовірне місце розташування метеоритів:
На сьогоднішній день з льоду вилучено близько 45 тисяч метеоритів. Але це лише частина із 300 000 небесних тіл, які, за оцінками, лежать десь на поверхні континенту. sciencenews.org.
Втім, вчені попередили, що їхня програма не є на 100% точною, тому не потрібно засмучуватися, якщо ви не знайдете метеорити в зазначених місцях.
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