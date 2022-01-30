Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔴 Розстріли в дніпрі 📋 Як підготуватися до НС 🔔 Загроза війни з Росією
СЬОГОДНІ Техно

Вчені нанесли на карту місця в Антарктиді, де знаходяться 300 тисяч метеоритів

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
30 січня, 17:04
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вчені за допомогою штучного інтелекту визначили точки в Антарктиді, де може бути близько 300 тисяч об'єктів космічного походження
Вчені визначили зони, де можуть бути метеорити
Вчені визначили зони, де можуть бути метеорити / Фото: Pixabay, Колаж: Сьогодні

Раніше метеорити в Антарктиді знаходили випадковим чином за допомогою супутникових знімків, але на це витрачалося багато часу, а розвідувальні місії дуже дорогі.

Читайте також: Ви повинні це бачити: 10 неймовірних кратерів Землі

Реклама

Об'єднавши алгоритм машинного навчання з даними про швидкість і товщину льоду, температуру поверхні, форму корінної породи та відомі зони викиду на берег, вчені створили карту 613 ймовірних гарячих точок метеоритів.

Червоним позначено ймовірне місце розташування метеоритів:

Реклама

На сьогоднішній день з льоду вилучено близько 45 тисяч метеоритів. Але це лише частина із 300 000 небесних тіл, які, за оцінками, лежать десь на поверхні континенту. sciencenews.org.

Втім, вчені попередили, що їхня програма не є на 100% точною, тому не потрібно засмучуватися, якщо ви не знайдете метеорити в зазначених місцях.

Дізнайтесь більше про астероїди та метеорити:

Реклама

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама
НЬЮЗМЕЙКЕРИ
Наші автори
Олександра Захарова На Землю чекає квантовий апокаліпсис: чим небезпечні суперкомп'ютери Олександра Захарова · Редактор Техно Сьогодні
Олександр Трикіша У це складно повірити: неймовірне відео з космосу виявилося справжнім Олександр Трикіша · Team Lead Техно Сьогодні
Руслан Антонов Росія готує санкції для Youtube за блокування пропагандистського каналу Руслан Антонов · редактор Техно Сьогодні
Творча команда
Червона планета
Цікаво
Крипто
Майнить
ТОП публікацій
Олександр Трикіша

Олександр Трикіша

Team Lead Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИТТЯ
Більше лайфхаків
Життя на орбіті
Більше новин
ТОП публікацій
Олександра Захарова

Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
СПОРТ
Більше спорту
Останні новини
Більше новин
Doodle Сьогодні
30 січня. Гліб Котельников. Рівно 150 років тому народився винахідник першого ранцевого парашута, що завоював увесь світ. Хоча спочатку він був актором…
Історія дня - за хвилину
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
X-Files
Ми не одні у Всесвіті?
Що ми знаємо про інопланетян
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Android VS iPhone
Яка ОС краща?
Що думають користувачі
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

37948.88

Binance Coin (BNB)

380.57

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

110.61

Theta (THETA)

2.98

Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти