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Ученые отправятся в погоню за таинственным НЛО

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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26 января, 12:03
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В октябре 2017 межзвездный объект Оумуамуа прошел через Солнечную систему, и с тех пор ученые пытаются понять его природу, поэтому решили отправиться следом
Солнечный парусник может догнать зонд через 28 лет
Солнечный парусник может догнать зонд через 28 лет / Фото: i4is

Конечно же, они полетят не сами, а отправят космический аппарат – например, миссию Project Lyra. По их расчетам, аппарат догонит Оумуамуа через 26 лет.

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В течение первых четырех лет, чтобы набрать скорость, аппарат дважды обогнет Землю, однажды Венеру и Юпитер, после чего отправится в погоню, пишет Phys.

Технология солнечного паруса обеспечит зонд энергией. Фото i4is

Технология солнечного паруса обеспечит зонд энергией на пути к Оумуамуа. Фотонный парус, в свою очередь, частично будет питаться лазером с Земли.

Инопланетная технология?

Сам объект был открыт 19 октября 2017 года в процессе поиска околоземных астероидов. Оумуамуа считается первым известным нам межзвездным объектом, пролетающим через Солнечную систему.

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Сначала он считался кометой, но позже классифицировался как астероид, хотя двигался слишком быстро для простого астероида, еще и с ускорением.

Тогда ученые предположили, что он является частью инопланетной технологии, возможно, выброшенной в наш мир случайно.

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Сначала объект считался кометой, но позже классифицировался как астероид. Фото i4is

Вторым небесным телом, которое оказалось в пределах Солнечной системы, но гравитационно не было связано с Солнцем, стала комета Борисова.

Напомним, ранее астрономы показали черную дыру, создающую звезды – напоминает космическую детскую.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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