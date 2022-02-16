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Туристы впервые в мире прогуляются по открытому космосу

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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16 февраля, 11:29
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Космические туристы слетали на МКС и в течение трех дней облетели Землю в собственной капсуле. Теперь они хотят в открытый космос
Миллиардер хочет выйти в открытый космос как турист
Миллиардер хочет выйти в открытый космос как турист / Фото: Getty Images, Wikipedia, NASA

Группа частных астронавтов хочет совершить выход в открытый космос – одну из самых опасных вещей, которые люди когда-либо совершали во внеземном пространстве.

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Уже в конце 2022 года четыре частных астронавта смогут отправиться в космос на борту капсулы Crew Dragon, пишет The New York Times.

Среди них – миллиардер Джаред Исаакман, купивший у SpaceX три полета в космос. Как минимум один из членов экипажа покинет космический корабль.

Это случится во время первой миссии Polaris в конце года и станет первым выходом в открытый космос гражданского лица.

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Миллиардер также будет работать со SpaceX над двумя будущими миссиями: вторая доставит астронавтов на МКС, а еще одна прокатит людей на Starship, которому пока запретили испытания.

Исаакман отказался сообщить, сколько платит за любой из рейсов, но сказал, что полеты были направлены на сбор денег для Детской исследовательской больницы Св. Иуды.

Миллиардер полетит с тремя другими пассажирами: Скоттом Потитом, отставным пилотом ВВС, Сарой Гиллис и Анной Менон – инженерами SpaceX.

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Над созданием скафандра для выхода туриста в открытый космос работает команда блестящих инженеров, заверил миллиардер.

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Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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