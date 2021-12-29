Колонизация Марса откладывается: SpaceX запретили запуски Starship как минимум до весны

Компания Илона Маска не сможет приступить к запускам своего сверхтяжелого корабля Starship до конца февраля из-за решения Федерального управления гражданской авиации США

Starship пока не смогут запускать на орбиту

Госорганам США потребуется как минимум два месяца для завершения экологической экспертизы орбитальных запусков кораблей из Бока-Чика, штат Техас.

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FAA не смогло уложиться в первоначальный крайний срок 31 декабря 2021 года, и теперь обещает предоставить окончательную оценку 28 февраля, пишет Space News.

Эта проверка, или программная экологическая оценка – PEA, является ключевым требованием для получения лицензии на запуск.

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Ранее FAA получило более 18 тысяч комментариев общественности к черновой версии отчета, выпущенной в сентябре.

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Два публичных слушания по этому вопросу в октябре вызвали множество комментариев как в поддержку, так и против планов SpaceX.

В ноябре основатель SpaceX Илон Маск выразил надежду на получение лицензии в конце 2021 года, чтобы провести первый запуск уже в январе или феврале 2022. Он также раскрыл подробности будущей колонизации Красной планеты.

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Впрочем, Starship до запуска еще должен пройти серию испытаний как самого корабля, так и его сверхтяжелого ускорителя, и их пока не провели. Также нет гарантии, что крайний срок 28 февраля не продлят снова.

Напомним, ранее Китай пожаловался ООН на угрозу от Starlink, заявив, что его космическая станция была вынуждена уклоняться от спутников Илона Маска.