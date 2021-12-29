Техно
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 ▶ Новогодний плейлист 🎄 Что изменится с 1 января 🔱 Дело Порошенко
СЕГОДНЯ Техно

Колонизация Марса откладывается: SpaceX запретили запуски Starship как минимум до весны

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
29 декабря, 13:19
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Компания Илона Маска не сможет приступить к запускам своего сверхтяжелого корабля Starship до конца февраля из-за решения Федерального управления гражданской авиации США
Starship пока не смогут запускать на орбиту
Starship пока не смогут запускать на орбиту

Госорганам США потребуется как минимум два месяца для завершения экологической экспертизы орбитальных запусков кораблей из Бока-Чика, штат Техас.

Читайте также: Cargo Dragon доставил на МКС клетки людей и еще три тонны грузов

Реклама

FAA не смогло уложиться в первоначальный крайний срок 31 декабря 2021 года, и теперь обещает предоставить окончательную оценку 28 февраля, пишет Space News.

Эта проверка, или программная экологическая оценка – PEA, является ключевым требованием для получения лицензии на запуск.

Реклама

Ранее FAA получило более 18 тысяч комментариев общественности к черновой версии отчета, выпущенной в сентябре.

Читайте также: Илон Маск запустил на орбиту еще полсотни спутников для глобального интернета

Реклама

Два публичных слушания по этому вопросу в октябре вызвали множество комментариев как в поддержку, так и против планов SpaceX.

В ноябре основатель SpaceX Илон Маск выразил надежду на получение лицензии в конце 2021 года, чтобы провести первый запуск уже в январе или феврале 2022. Он также раскрыл подробности будущей колонизации Красной планеты.

Читайте также: Минус CO2: Илон Маск добудет топливо для своих ракет из атмосферы

Впрочем, Starship до запуска еще должен пройти серию испытаний как самого корабля, так и его сверхтяжелого ускорителя, и их пока не провели. Также нет гарантии, что крайний срок 28 февраля не продлят снова.

Напомним, ранее Китай пожаловался ООН на угрозу от Starlink, заявив, что его космическая станция была вынуждена уклоняться от спутников Илона Маска.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама
Красная планета
Дневник марсохода
Интересно
ТОП публикация
Александра Захарова

Александра Захарова

Редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
Последние новости
Больше новостей
Android VS iPhone
Какая ОС лучше?
Украина в космосе

Рисунок 8-летней украинки украсит ракету, которая отправится исследовать самую большую планету Солнечной Системы

Ухты!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

48773.63

Binance Coin (BNB)

530.49

Dogecoin (DOGE)

0.18

Litecoin (LTC)

157.08

Theta (THETA)

4.53

Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять