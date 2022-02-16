Туристи вперше у світі прогуляються відкритим космосом

Група приватних астронавтів хоче зробити вихід у відкритий космос – одну з найнебезпечніших речей, які люди колись робили у позаземному просторі.
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Вже наприкінці 2022 року чотири приватні астронавти зможуть вирушити в космос на борту капсули Crew Dragon, пише The New York Times.
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Серед них – мільярдер Джаред Ісаакман, який купив у SpaceX три польоти в космос. Як мінімум один із членів екіпажу покине космічний корабель.
Це відбудеться під час першої місії Polaris наприкінці року та стане першим виходом у відкритий космос цивільної особи.
Мільярдер також працюватиме зі SpaceX над двома майбутніми місіями: друга доправить астронавтів на МКС, а ще одна покатає людей на Starship, якому поки що заборонили випробування.
Ісаакман відмовився повідомити, скільки платить за будь-який рейс, але сказав, що польоти були спрямовані на збір грошей для Дитячої дослідницької лікарні Св. Юди.
Мільярдер полетить із трьома іншими пасажирами: Скоттом Потітом, відставним пілотом ВПС, Сарою Гілліс та Анною Менон – інженерками SpaceX.
Над створенням скафандру для виходу туриста у відкритий космос працює команда блискучих інженерів, запевнив мільярдер.
Раніше ми писали:
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- Ми також повідомляли, що щоб вижити дорогою на Марс, астронавти навчаться сплячці у ведмедів.
- NASA та його міжнародні партнери затвердили екіпаж із чотирьох осіб для місії Axiom Mission 1 – першої космічної місії на МКС.