Туристи вперше у світі прогуляються відкритим космосом

Космічні туристи злітали на МКС і протягом трьох днів облетіли Землю у власній капсулі. Тепер вони хочуть у відкритий космос

Мільярдер хоче вийти у відкритий космос як турист / Фото: Getty Images, Wikipedia, NASA

Група приватних астронавтів хоче зробити вихід у відкритий космос – одну з найнебезпечніших речей, які люди колись робили у позаземному просторі.

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Вже наприкінці 2022 року чотири приватні астронавти зможуть вирушити в космос на борту капсули Crew Dragon, пише The New York Times.

Серед них – мільярдер Джаред Ісаакман, який купив у SpaceX три польоти в космос. Як мінімум один із членів екіпажу покине космічний корабель.

Це відбудеться під час першої місії Polaris наприкінці року та стане першим виходом у відкритий космос цивільної особи.

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Мільярдер також працюватиме зі SpaceX над двома майбутніми місіями: друга доправить астронавтів на МКС, а ще одна покатає людей на Starship, якому поки що заборонили випробування.

Ісаакман відмовився повідомити, скільки платить за будь-який рейс, але сказав, що польоти були спрямовані на збір грошей для Дитячої дослідницької лікарні Св. Юди.

Мільярдер полетить із трьома іншими пасажирами: Скоттом Потітом, відставним пілотом ВПС, Сарою Гілліс та Анною Менон – інженерками SpaceX.

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Над створенням скафандру для виходу туриста у відкритий космос працює команда блискучих інженерів, запевнив мільярдер.

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