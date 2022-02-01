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СЕГОДНЯ Техно

Чтобы выжить по дороге на Марс, астронавты научатся спячке у медведей

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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1 февраля, 15:22
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Спячка, или гибернация, такая, как ее показывают в научно-фантастических фильмах, может стать революционным методом космических путешествий
Астронавтов научат спать в космосе, как медведей
Астронавтов научат спать в космосе, как медведей / Фото: NASA

Спячка является обычным механизмом у животных, чтобы пережить периоды холода и нехватки пищи или воды.

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Очень хороши в этом лягушки и рептилии в целом, но для человека лучшим образцом для подражания могут стать медведи, пишет Phys.

У них такая же масса тела, как и у нас, и они снижают температуру всего на несколько градусов – предел, который считается безопасным для человека.

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Есть проблема: если человек проводит шесть месяцев в постели, он теряет мышечную массу, прочность костей и у него увеличивается риск сердечной недостаточности.

Но вот медведи покидают свое логово здоровыми. Потому для начала, как и медведям, астронавтам придется набрать лишний жир, прежде чем погрузиться в сон.

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Ученые хотят создать капсулы с мягкой оболочкой, приглушенным освещением, низкой температурой (ниже 10 градусов) и высокой влажностью.

Каждая капсула будет окружена контейнерами с водой, которые защищают от радиации. За состоянием здоровья астронавтов будут следить бортовые компьютеры.

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Астронавты, которых уведут в "спящий режим", сократят расходы на миссию, уменьшат размер космического корабля на треть и сохранят здоровье экипажа на пути к Марсу.

"Эта стратегия сведет к минимуму скуку, одиночество и уровни агрессии, связанные с заключением в космическом корабле", – считают в ESA.

Таким образом можно сэкономить 30 кг еды на астронавта в неделю, не считая рисков воздействия космической радиации, а также психологических и физиологических проблем.

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Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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