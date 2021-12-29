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NASA утвердило экипаж первой коммерческой миссии на МКС: кто станет пилотом

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
29 декабря, 16:27
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NASA и его международные партнеры утвердили экипаж из четырех человек для миссии Axiom Mission 1 – первой космической миссии на МКС
Коммерческая миссия летит на МКС уже в феврале
Коммерческая миссия летит на МКС уже в феврале

Запуск капсулы Crew Dragon с помощью ракеты Falcon 9 от Space X запланирован на 28 февраля 2022 года.

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Астронавты, отправляющиеся на МКС в следующем году, успешно прошли все медицинские обследования, пишет Space.

Помощник администратора Управления космических операций NASA Кэти Людерс подчеркивает, что это большой прогресс на пути к коммерческим полетам.

NASA так распределила роли будущих астронавтов в команде Axi-1:

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  • командир миссии – Майкл Лопес-Алегрия, вице-президент Axiom Space и бывший астронавт NASA (летал в космос четыре раза);
  • пилот – Ларри Коннор, американский предприниматель и некоммерческий активист-инвестор;
  • специалист миссии – Марк Пати, канадский бизнесмен и филантроп;
  • специалист миссии – Эйтан Стиббе, инвестор и бывший пилот израильских ВВС.

Экипаж примет участие в 25 научных экспериментах в условиях микрогравитации во время восьмидневного полета на МКС.

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В том числе, ученые исследуют влияние космических путешествий на стареющие клетки и здоровье сердца.

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Недавно NASA также дало зеленый свет для второй миссии Axiom с коммерческим экипажем. Этот полет, известный как Ax-2, планируется совершить в период с конца 2022 по начало 2023 года.

Всего Axiom заключила контракт со SpaceX на запуск четырех миссий с экипажем на МКС. Компания работает, помимо прочего, над созданием коммерческой космической станции.

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Ранее мы уже писали о том, что NASA планирует закрыть МКС максимум к 2030 году, и потому поощряет коммерческие проекты, которые смогут ее заменить.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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