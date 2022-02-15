Продажу билетов в космос открыли для всех: почем можно слетать на орбиту

Ранее покупать новые билеты могли только люди, внесшие залог, чтобы попасть в список ожидания, но теперь продажи снова открыты всем.
Читайте также: Игрушка миллиардера: как выглядит самая дорогая и большая яхта в мире
Первую 1000 клиентов планируется привлечь уже в конце 2022 года, после чего поездки станут более-менее регулярными.
Далее по теме
Космические полеты Virgin Galactic стартуют с космодрома в Нью-Мексико. Общее время в пути составляет 90 минут.
При этом пассажиры испытывают несколько минут невесомости в кабине космического самолета, откуда они могут наблюдать за Землей через 17 иллюминаторов.
Билеты будут продавать по 450 тысяч долларов. Тем не менее, клиенты могут внести первоначальный депозит в размере 150 тысяч долларов США для бронирования.
Нынешний тариф выше тех 200-250 тысяч, которые заплатили ожидающие путешествия в космос клиенты в период с 2005 по 2014 год.
Ранее мы писали:
- Федеральное управление гражданской авиации США присвоило "крылья астронавта" основателю Amazon и Blue Origin и основателю Virgin Galactic.
- В число первых космических туристов Virgin Galactic войдут фитнесс-тренер из Антигуа и Барбуды и ее дочь.
- Компания Virgin Galactic американского миллиардера Ричарда Брэнсона снова получила разрешение на запуск после завершения расследования их предыдущего полета.