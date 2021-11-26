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Жительница Карибов выиграла в лотерею билеты в космос за 1 млн долларов

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
26 ноября, 12:00
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В число первых космических туристов Virgin Galactic попадут фитнесс-тренер из Антигуа и Барбуды и ее дочь
Жительница Карибов летит в космос как туристка
Жительница Карибов летит в космос как туристка

Жительница Антигуа и Барбуды, 44-летняя Кейша Шахафф, выиграла два билета в космос на сумму почти 1 миллион долларов. Ранее в космос как туристка собралась лететь дочь Алана Шепарда.

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Теперь же фитнесс-тренер с Карибских островов попадет в число первых космических туристов Virgin Galactic, сообщает их пресс-служба.

Шахафф выиграла приз после участия в лотерее по сбору средств, организованной компанией на платформе Omaze. Лотерея собрала $1,7 млн, стартовый взнос начинался с $10.

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Шахафф хочет полететь вместе со своей 17-летней дочерью, которая изучает естественные науки в Великобритании и мечтает устроиться на работу в NASA.

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Основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон лично приехал в дом Шахафф в Антигуа и Барбуда в ноябре, чтобы устроить ей сюрприз и рассказать новость.

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"Я просто думала, что даю интервью. Когда я увидела Брэнсона, я начала кричать! Я не могла поверить в это", — сказала Шахафф.

По словам женщины, в детстве ее всегда интересовал космос, и будущее путешествие станет для ее самым большим приключением в жизни.

"Возможность предоставить людям всех возрастов и происхождения равный доступ к космосу – это то, к чему Virgin Galactic стремится последние два десятилетия", – сказал Бренсон.

Virgin Galactic уже предварительно продала около 700 билетов в космос: 600 в период с 2005 по 2014 год по цене до 250 тыс. долларов и еще 100 с августа по цене в 450 тыс. долларов.

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Компания надеется продать 1000 билетов до запуска коммерческих рейсов. Первый состоится в конце 2022 года.

Поездка предлагает несколько минут в невесомости и доставит туристов на так называемый край космоса (высоту около 80 км).

Ранее также сообщалось, что Китай решил отправить людей на Марс уже в 2033 году.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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