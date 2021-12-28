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Машина времени в космосе: телескоп Уэбба во второй раз скорректировал курс полета

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
28 декабря, 15:34
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Космическое агентство во второй раз скорректировало курс полета самого мощного в мире телескопа Джеймса Уэбба
Самый мощный телескоп в мире пока успешно движется к цели
Самый мощный телескоп в мире пока успешно движется к цели / Фото: NASA

Коррекция произошла 28 декабря в 2:20 по Киеву, через 60 часов после запуска аппарата в космос с помощью ракеты Ariane 5. Первую коррекцию провели 26 декабря.

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Процесс вручную контролировали инженеры, он продолжался 9 минут и 27 секунд, уточняется в блоге NASA.

Это не последняя коррекция телескопа – позже специалистам придется провести еще одну – третью коррекцию, чтобы Уэбба попал в зону целевого размещения.

Уэбба будет вращаться вокруг Солнца по собственной орбите, осталось ему на нее выйти
Уэбба будет вращаться вокруг Солнца по собственной орбите, осталось ему на нее выйти / Фото: NASA

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После того, как телескоп окажется во второй точке Лагранжа, он завершит развертывание всех своих зеркал и антенн, и будет вращаться вокруг Солнца, собирая данные.

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Как мы уже писали ранее, Уэбба в 100 раз мощнее Hubble, и он сможет заглянуть в глубокое прошлое нашей Вселенной, будто машина времени. Его запустили в космос 25 декабря.

Телескоп поможет раскрыть тайны Вселенной и снимет свет первых звезд
Телескоп поможет раскрыть тайны Вселенной и снимет свет первых звезд / Фото: NASA

Телескоп сделает снимки самых первых звезд и галактик и попробует отыскать жизнь на планетах за пределами Солнечной системы и даже Млечного пути.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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