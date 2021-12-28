Машина времени в космосе: телескоп Уэбба во второй раз скорректировал курс полета

Космическое агентство во второй раз скорректировало курс полета самого мощного в мире телескопа Джеймса Уэбба

Самый мощный телескоп в мире пока успешно движется к цели / Фото: NASA

Коррекция произошла 28 декабря в 2:20 по Киеву, через 60 часов после запуска аппарата в космос с помощью ракеты Ariane 5. Первую коррекцию провели 26 декабря.

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Процесс вручную контролировали инженеры, он продолжался 9 минут и 27 секунд, уточняется в блоге NASA.

Это не последняя коррекция телескопа – позже специалистам придется провести еще одну – третью коррекцию, чтобы Уэбба попал в зону целевого размещения.

Уэбба будет вращаться вокруг Солнца по собственной орбите, осталось ему на нее выйти / Фото: NASA

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После того, как телескоп окажется во второй точке Лагранжа, он завершит развертывание всех своих зеркал и антенн, и будет вращаться вокруг Солнца, собирая данные.

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If you hunger for more detailed updates, get the nitty gritty of milestones on our @NASAWebb mission blog: https://t.co/lykc5w8tUPpic.twitter.com/Seat00kI1A — NASA (@NASA) December 27, 2021

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Как мы уже писали ранее, Уэбба в 100 раз мощнее Hubble, и он сможет заглянуть в глубокое прошлое нашей Вселенной, будто машина времени. Его запустили в космос 25 декабря.

Телескоп поможет раскрыть тайны Вселенной и снимет свет первых звезд / Фото: NASA

Телескоп сделает снимки самых первых звезд и галактик и попробует отыскать жизнь на планетах за пределами Солнечной системы и даже Млечного пути.