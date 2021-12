Машина времени в космосе: телескоп Уэбба во второй раз скорректировал курс полета

Коррекция произошла 28 декабря в 2:20 по Киеву, через 60 часов после запуска аппарата в космос с помощью ракеты Ariane 5. Первую коррекцию провели 26 декабря.

Процесс вручную контролировали инженеры, он продолжался 9 минут и 27 секунд, уточняется в блоге NASA.

Это не последняя коррекция телескопа – позже специалистам придется провести еще одну – третью коррекцию, чтобы Уэбба попал в зону целевого размещения.

После того, как телескоп окажется во второй точке Лагранжа, он завершит развертывание всех своих зеркал и антенн, и будет вращаться вокруг Солнца, собирая данные.

