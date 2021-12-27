Полет к тайнам Вселенной: телескоп Уэбба развернул антенну и скорректировал курс

Телескоп Джеймса Уэбба, который 25 декабря запустили в космос, успешно развернул антенну, которая будет передавать научные данные на Землю

Самый мощный телескоп в мире развернул первую антенну / Фото: NASA

Данная антенна, которую развернули 26 декабря на карданном подвесе, будет передавать не менее 28,6 Гб данных дважды в день.

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Кроме того, теперь на самом мощном телескопе в мире начала разворачиваться основная тарелочная антенна. Этот процесс должен завершиться на 11-й день полета, передает NASA.

В ночь с 25 на 26 декабря также впервые сработали датчики температуры и тензодатчики на телескопе.

Теперь информация о температуре Уэбба и его деформации доступна инженерам, которые будут следить за исправностью аппарата.

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Инженеры также завершили первую корректировку курса телескопа: она продлилась 65 минут и помогла точнее настроить траекторию движения космического аппарата.

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Этот этап являлся вторым из двух критических после запуска – первым было развертывание солнечных батарей, которое также прошло успешно.

Процесс раскрытия деталей телескопа происходит не автоматически: его контролируют специалисты. Они также выложили видео, на котором показаны все этапы развертывания Уэбба.

Напомним, телескоп Джеймса Уэбба запустили в космос 25 декабря. Он стоит 10 миллиардов долларов и в 100 раз мощнее знаменитого Hubble.

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Телескоп изменит представление о Вселенной, так как заглянет в глубины космоса, сделает снимки самых первых звезд и попробует найти жизнь на других планетах.

Из-за огромной стоимости, возлагаемых на телескоп надежд и того, что уже в космосе его будет почти нереально починить, запуск телескопа переносили несколько раз.