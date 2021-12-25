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Исторический момент: трансляция запуска самого мощного в мире телескопа

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор Спорт Сегодня
25 декабря, 12:40
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Сегодня состоится запуск преемника знаменитого телескопа "Хаббл". Из Космического центра Гвианы в Куру, Французская Гвиана, в космос отправят многострадальный телескоп "Джеймс Уэбб"
Телескоп "Джеймс Уэбб" откроет новые возможности в изучении космоса
Телескоп "Джеймс Уэбб" откроет новые возможности в изучении космоса / Фото: REUTERS

Запуск запланирован на 14:20 по киевскому времени с помощью ракеты-носителя Ariane 5. Следить за историческим событием можно на нашем сайте в плеере ниже.

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Спустя месяц после запуска телескоп выйдет на рабочую позицию, а первые фото Земля получит лишь спустя полгода. Номинальный срок работы телескопа составляет 5 лет но ученые надеются, что он прослужит 10 лет.

Телескоп "Джеймса Уэбба" заменит знаменитый "Хаббл", работающий на протяжении уже 31 года. Неудивительно, что в последнее время его сопровождают различные сбои.

Так выглядит телескоп Хаббл
Так выглядит телескоп Хаббл / Фото: Getty Images

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В чем его особенность

Телескоп "Джеймса Уэбба" – это обсерватория нового поколения, призванная помочь ученым ответить на некоторые из самых важных вопросов о нашей Вселенной и ее происхождении.

Наблюдая за светом в ближнем инфракрасном диапазоне, Уэбб сможет заглядывать очень далеко в космос и, следовательно, очень далеко назад во времени.

Уэбб будет изучать самые ранние моменты Вселенной, звездообразование, далекие экзопланеты, и ученые даже надеются, что это поможет им понять темную материю.

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Почему его долго не могли запустить

О запуске телескопа начали говорить еще в 2007 году, но в итоге астрономам пришлось ждать более 10 лет. За это время стоимость "Джеймса Уэбба" выросла с 1 миллиарда до 10 миллиардов долларов!

Запустить телескоп планировали еще в 2014 году, но реально к этому шагу перешли только в 2018-м. Но с тех пор NASA пришлось неоднократно переносить дату запуска телескопа – причиной становились и поломка ракеты-носителя, и пандемия, и непогода.

Телескоп готов к запуску. Фото: Reuters

Что за скандал был с его названием

Телескоп назван в честь бывшего главы NASA Джеймса Уэбба. Уэбб руководил космическим агентством с 1961 по 1968 год, уйдя на пенсию всего за несколько месяцев до того, как NASA отправило первого человека на Луну.

Критики Уэбба утверждают, что он был замешан в дискриминации сотрудников NASA c нетрадицинной сексуальной ориентацией.

Была даже создана петиция с требованием переименовать телескоп, но в NASA решили оставить название.

Телескоп "Джеймса Уэбба". Фото: NASA

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор Спорт Сегодня Больше статей автора
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