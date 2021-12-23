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"Пусть будет единственным вашим углем": Hubble показал загадочную темную туманность

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
23 декабря, 18:30
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Телескоп Hubble опубликовал изображение необычной туманности Угольный мешок, пошутив про подарки к зимним праздникам
Туманность Угольный мешок захватывает куски сразу трех созвездий
Туманность Угольный мешок захватывает куски сразу трех созвездий / Фото: NASA

Астрономы разместили в соцсети фото темной туманности Caldwell 99, выразив надежду, что это единственный уголь, который достанется подписчикам в 2021 году.

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Угольный мешок представляет собой плотное облако межзвездной пыли, полностью блокирующее видимые длины волн света от объектов позади него, говорится в сообщении Hubble.

Объект расположен в созвездии Южного Креста, но частично заходит также в созвездия Центавра и Мухи. Расстояние от Земли до загадочной туманности – около 600 световых лет.

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"Мы надеемся, что это изображение туманности Угольный Мешок – единственный уголь, который вы получите в этом году", – написали астрономы.

Напомним, ранее сообщалось, что мощнейший телескоп в мире опять застрял на Земле.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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