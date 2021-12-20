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Мощнейший телескоп в мире заглянет в прошлое: когда его отправят в космос

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
20 декабря, 12:49
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Лучший телескоп в истории вылетит с Земли до конца недели и будет вращаться вокруг Солнца, собирая снимки со всех уголков Вселенной
Телескоп Уэбба сработает как машина времени
Телескоп Уэбба сработает как машина времени

После нескольких перенесений окончательной даты запуска из-за разных технических проблем дату отправки телескопа имени Джеймса Уэбба наконец утвердили.

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24 декабря самый мощный космический телескоп в истории сможет наконец покинуть планету, чтобы увидеть первые звезды и галактики Вселенной, пишет The Guardian.

Он также будет изучать экзопланеты за пределами Солнечной системы и их химический состав, чтобы найти там метан и воду, необходимые для создания жизни.

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"Телескоп Уэбба будет как машина времени – он заглянет в самое далекое прошлое Вселенной", – говорит инженер проекта в NASA Джонатан Гарднер.

Телескоп – в 100 раз мощнее известнейшего телескопа Hubble и стоит 10 млрд долларов. Солнцезащитный экран, Уэбба – размером с теннисный корт.

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Еще 18 шестиугольных зеркал вместе собирают главное зеркало диаметром 6,5 метров. У телескопа есть солнечная батарея и антенна для связи с Землей.

Уэбб отправится в космос на ракете Ariane 5 с космодрома Куру во Французской Гвиане в Южней Америке. Телескопу придется пролететь 1,6 млн километров для старта работы.

Посмотреть на трансляцию запуска и настройку телескопа для работы можно будет прямо здесь через видео YouTube:

Путешествие займет около месяца, еще пять месяцев уйдет на развертывание, настройку и запуск всех приборов конструкции.

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Инженеры надеются, что настройка пройдет без сбоев, так как починить прибор в космосе уже нельзя будет.

Напомним, ранее Hubble показал туманность-вуаль, порожденную взрывом огромной звезды.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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