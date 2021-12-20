Мощнейший телескоп в мире заглянет в прошлое: когда его отправят в космос

После нескольких перенесений окончательной даты запуска из-за разных технических проблем дату отправки телескопа имени Джеймса Уэбба наконец утвердили.
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24 декабря самый мощный космический телескоп в истории сможет наконец покинуть планету, чтобы увидеть первые звезды и галактики Вселенной, пишет The Guardian.
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Он также будет изучать экзопланеты за пределами Солнечной системы и их химический состав, чтобы найти там метан и воду, необходимые для создания жизни.
"Телескоп Уэбба будет как машина времени – он заглянет в самое далекое прошлое Вселенной", – говорит инженер проекта в NASA Джонатан Гарднер.
Телескоп – в 100 раз мощнее известнейшего телескопа Hubble и стоит 10 млрд долларов. Солнцезащитный экран, Уэбба – размером с теннисный корт.
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Еще 18 шестиугольных зеркал вместе собирают главное зеркало диаметром 6,5 метров. У телескопа есть солнечная батарея и антенна для связи с Землей.
Уэбб отправится в космос на ракете Ariane 5 с космодрома Куру во Французской Гвиане в Южней Америке. Телескопу придется пролететь 1,6 млн километров для старта работы.
Посмотреть на трансляцию запуска и настройку телескопа для работы можно будет прямо здесь через видео YouTube:
Путешествие займет около месяца, еще пять месяцев уйдет на развертывание, настройку и запуск всех приборов конструкции.
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Инженеры надеются, что настройка пройдет без сбоев, так как починить прибор в космосе уже нельзя будет.
Напомним, ранее Hubble показал туманность-вуаль, порожденную взрывом огромной звезды.