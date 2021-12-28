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Человечество готовят ко встрече с НЛО: NASA обсудит инопланетян со священниками

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
28 декабря, 12:45
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Американское космическое агентство наняло 24 богословов для участия в работе Центра теологических исследований Принстонского университета
Священников привлекут для разговора про инопланетян
Священников привлекут для разговора про инопланетян / Фото: Pixabay

NASA хочет оценить вместе со священниками возможную реакцию людей на обнаружение инопланетной жизни.

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Также ученые хотят определиться, как открытие может повлиять на наши представления о богах и творении, потому обсудит эту тему с новыми сотрудниками, пишет The Times.

Стоит отметить, что вопрос религии и космоса и раньше интересовал ученых: Центр теологических исследований Принстонского университета получил от NASA грант в 1,1 млн долларов в 2014 году.

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Проект стремится к "наведению мостов" взаимопонимания между богословами, учеными и политиками. Цель программы – ответить на такие интересные вопросы, как:

  • Что такое жизнь?
  • Что значит быть живым?
  • Где мы проводим грань между людьми и инопланетянами?
  • Каковы возможности для разумной жизни в других местах?

Встреча с инопланетной жизнью и правда может быть не за горами: 25 декабря в космос запустили самый мощный телескоп в мире – телескоп Джеймса Уэбба.

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Его называют своеобразной машиной времени, ведь аппарат заглянет в глубокое прошлое Вселенной.

Уэбба сделает снимки самых первых звезд и галактик и попытается обнаружить жизнь на других планетах. Первые открытия ученые надеются совершить уже в 2022 году.

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Кроме того, ранее американские ученые также установили вторую обсерваторию SETI в горах для поиска сигналов из космоса.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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