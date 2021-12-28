Человечество готовят ко встрече с НЛО: NASA обсудит инопланетян со священниками

Американское космическое агентство наняло 24 богословов для участия в работе Центра теологических исследований Принстонского университета

Священников привлекут для разговора про инопланетян / Фото: Pixabay

NASA хочет оценить вместе со священниками возможную реакцию людей на обнаружение инопланетной жизни.

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Также ученые хотят определиться, как открытие может повлиять на наши представления о богах и творении, потому обсудит эту тему с новыми сотрудниками, пишет The Times.

Стоит отметить, что вопрос религии и космоса и раньше интересовал ученых: Центр теологических исследований Принстонского университета получил от NASA грант в 1,1 млн долларов в 2014 году.

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Проект стремится к "наведению мостов" взаимопонимания между богословами, учеными и политиками. Цель программы – ответить на такие интересные вопросы, как:

Что такое жизнь?

Что значит быть живым?

Где мы проводим грань между людьми и инопланетянами?

Каковы возможности для разумной жизни в других местах?

Встреча с инопланетной жизнью и правда может быть не за горами: 25 декабря в космос запустили самый мощный телескоп в мире – телескоп Джеймса Уэбба.

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Его называют своеобразной машиной времени, ведь аппарат заглянет в глубокое прошлое Вселенной.

Уэбба сделает снимки самых первых звезд и галактик и попытается обнаружить жизнь на других планетах. Первые открытия ученые надеются совершить уже в 2022 году.

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Кроме того, ранее американские ученые также установили вторую обсерваторию SETI в горах для поиска сигналов из космоса.