Самые большие гиганты планеты Земля: есть ли предел их размерам

В 2020 году исследователи впервые увидели, возможно, самое длинное животное в истории. Каждая из синофор состоит из множества более мелких животных, называемых зооидами.
Читайте также: Пять глаз и хобот: ученые нашли остатки существа из фантастического романа
Это – один из нескольких гигантов, обнаруженных людьми за последние десятилетия, и живущий на глубине от 700 до 1000 метров под поверхностью, пишет Live Science.
Далее по теме
Но ученым не всегда приходится спускаться на такие глубины, чтобы найти новых колоссальных существ.
Например, в 2011 году ранее неизвестный вид китов выбросило на берег Новой Зеландии. Гиганта идентифицировали в 2021 году как нового члена семейства клюворылых китов.
Что касается наземных животных, тут чаще выкапывают останки крупнейших неизвестных чудовищ. Главной стала группа динозавров-зауроподов, называемых титанозаврами – гигантскими травоядными животными с длинной шеей.
В каждом из них было столько же массы из мяса, сколько в шести или семи полностью выращенных самцах африканских слонов.
Самым тяжелым и потенциально самым большим из них был, вероятно, аргентинозавр – он был 35 метров в длину и весил до 70 тонн.
В 2021 году ученые объявили об открытии еще одного титанозавра, который может быть еще больше.
Читайте также: Под ледником в Антарктиде нашли оазис жизни: как это возможно
Должен быть предел тому, как большие животные могут расти и при этом поддерживать себя под тяжестью гравитации, но точные цифры ученые пока назвать не могут.
Ранее мы писали:
- Около 200 миллионов лет назад та же вулканическая активность, которая уничтожила четверть жизни на Земле, помогла создать Атлантический океан.
- Жизнь на Марсе могла существовать не так давно, но ее могли уничтожить такие же катастрофы, которые убили динозавров.
- Ученые провели исследование и выяснили, как долго вылуплялись яйца двух видов вымерших динозавров.