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Самые большие гиганты планеты Земля: есть ли предел их размерам

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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21 февраля, 09:44
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Самым длинным животным в мире стала огромная сифонофора рода Apolemia, чья длина превышает 45 метров, но есть ли еще гиганты, пока не обнаруженными учеными?
Гиганты бродили по Земле давно и плавают в океане сейчас, но пределов их размерам пока не определили
Гиганты бродили по Земле давно и плавают в океане сейчас, но пределов их размерам пока не определили / Фото: Wikipedia

В 2020 году исследователи впервые увидели, возможно, самое длинное животное в истории. Каждая из синофор состоит из множества более мелких животных, называемых зооидами.

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Это – один из нескольких гигантов, обнаруженных людьми за последние десятилетия, и живущий на глубине от 700 до 1000 метров под поверхностью, пишет Live Science.

Но ученым не всегда приходится спускаться на такие глубины, чтобы найти новых колоссальных существ.

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Например, в 2011 году ранее неизвестный вид китов выбросило на берег Новой Зеландии. Гиганта идентифицировали в 2021 году как нового члена семейства клюворылых китов.

Что касается наземных животных, тут чаще выкапывают останки крупнейших неизвестных чудовищ. Главной стала группа динозавров-зауроподов, называемых титанозаврами – гигантскими травоядными животными с длинной шеей.

В каждом из них было столько же массы из мяса, сколько в шести или семи полностью выращенных самцах африканских слонов.

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Самым тяжелым и потенциально самым большим из них был, вероятно, аргентинозавр – он был 35 метров в длину и весил до 70 тонн.

В 2021 году ученые объявили об открытии еще одного титанозавра, который может быть еще больше.

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Должен быть предел тому, как большие животные могут расти и при этом поддерживать себя под тяжестью гравитации, но точные цифры ученые пока назвать не могут.

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Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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