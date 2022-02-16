Пять глаз и хобот: ученые нашли остатки существа из фантастического романа

Opabinia – существо с пятью сложными глазами и хоботообразной насадкой, оканчивающейся когтем, плавало в земных океанах около 500 млн лет назад.
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Биолог-эволюционист Стивен Джей Гулд, описывая опабинию, назвал ее "странным чудом" и сказал, что она принадлежит к пантеону эволюционных икон, пишет The New York Times.
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К ним, например, относят археоптерикса, тираннозавра рекса и архаичных предков человека. Opabinia оставалась окутанной тайной эволюции.
Окаменелость в Музее естественной истории Канзасского университета в 2017 году изначально классифицировали как радиодонта.
У существа длиной всего в 5 мм были зигзагообразные крылья тела и хвост, полный шипов, которым мог бы позавидовать стегозавр.
Черты напоминали опабинию, но плохо сохранившаяся голова представляла собой не более чем багровое пятно, скрывавшее хоботок и большое количество глаз.
Ученые несколько лет изучали окаменелость, в итоге существо признали второй из когда-либо обнаруженных опабиний.
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Новый вид назвали Utaurora comosa в честь римской богини утренней зари Авроры. Исследователи считают, что она была предшественником эволюции насекомых и ракообразных.
Волнообразно скользя по древнему морю своими крыльями и остроконечным веером на хвосте, существо, вероятно, использовало свой хоботок, чтобы заталкивать пищу в рот.
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