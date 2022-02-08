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СЕГОДНЯ Техно

Кислотный океан поглотил жизнь на Земле: может ли это повториться

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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8 февраля, 06:40
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Около 200 миллионов лет назад та же вулканическая активность, которая уничтожила четверть жизни на Земле, помогла создать Атлантический океан
Древние океаны могли стать кислотными и поглотить жизнь
Древние океаны могли стать кислотными и поглотить жизнь / Фото: OCEAN

Образовавшиеся в результате вулканической активности скалы вокруг реки Гудзон помогли разорвать суперконтинент Пангею, говорится в новом исследовании.

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Морские животные, такие как аммониты, ихтиозавры и кораллы, сильно пострадали во время вымирания, пишет The New York Times.

Кислота поглотила жизнь

Ученые давно подозревали, что сформировавший Атлантику вулканизм как-то связан с этим из-за его воздействия на климат и океаны. Но свидетельств того, что именно убило жизнь, было мало.

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Ученые выяснили следующее. Во-первых, океаны поглощали выбросы углекислого газа и становились очень кислыми. Из-за этого животные с раковинами растворялись в воде и умирали.

Во-вторых, океаны потеряли кислород и стали ядовитыми для всех, кроме самых выносливых морских существ.

Призраки раковин и будущее океанов

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Помогли это определить "призрачные окаменелости" – отпечатки раковин в скале без каких-либо остатков самих раковин, – признак того, что они растворились в кислой воде.

Другими подсказками были химические следы или "биомаркеры" бактерий, которые, как известно, процветают в водах без кислорода и могут выживать в высоких концентрациях сероводорода.

Купаясь в ядовитых водах без кислорода для дыхания, морская жизнь была практически обречена.

Печальная новость в том, что этого и мы можем ожидать в будущем в наших современных океанах. Ученые предупреждают: такие вымирания не происходят мгновенно, а ранее уже сообщали, что шестое массовое вымирание на Земле происходит прямо сейчас.

Динозавры вытеснили крокодилов

Чуть менее ясно, что привело к вымиранию на суше. До этой катастрофы родственники сегодняшних крокодилов доминировали в наземных экосистемах.

В это же время ранние динозавры играли относительно второстепенную роль. Но после вымирания родственники крокодилов исчезли, и в центре внимания снова оказались динозавры.

Интересно, что 66 млн лет назад случилось наоборот – крокодилы смогли выжить, а вот большинство динозавров погибли, кроме тех, что смогли позже эволюционировать в птиц. Тогда же смогли выжить крысоподбные предки людей и других млекопитающих.

Ранее мы писали:

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Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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