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Под ледником в Антарктиде нашли оазис жизни: как это возможно

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
22 декабря, 11:08
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Исследователи обнаружили 77 видов, которые умудряются выживать под шельфовым ледником Экстром в Антарктиде
Оазис подо льдом Антарктиды продержался почти 6 тысяч лет
Оазис подо льдом Антарктиды продержался почти 6 тысяч лет / Фото: Wikipedia, Pixabay

Морская экосистема, существование которой считали невозможным, насчитывает 5800 тысяч лет, притом, что там темно и практически нет пищи.

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Среди найденных после бурения двух скважин глубиной около 200 метров животных оказались саблевидные моховые животные и необычные черви, пишет Express.

Оазис располагается недалеко от станции Ноймайер III в юго-восточной части моря Уэдделла.

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Большинство из обнаруженных видов обычно питаются микроводорослями, или фитопланктоном, но никакие растения или водоросли не могут жить в этой среде.

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Ученые предположили, что животным хватает водорослей, занесенных под шельфовый ледник из открытой воды.

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Что интересно, четыре вида из 77 размножаются с такой же интенсивностью, как и в открытых местах обитания.

Еще одним сюрпризом было узнать, как долго здесь существует жизнь: оазис жизни непрерывно существовал в течение нескольких тысяч лет под шельфовым ледником.

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Напомним, ранее сообщалось, что ледник размером с Британию откалывается от Антарктиды.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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