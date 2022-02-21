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Найбільші гіганти, що блукали планетою Земля: чи є межа їхнім розмірам

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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21 лютого, 09:44
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Найдовшою твариною у світі стала величезна сифонофора роду Apolemia, чия довжина перевищує 45 метрів, але чи є ще гіганти, поки що не виявлені вчені?
Гіганти тинялися Землею давно і плавають в океані зараз, але меж їхніх розмірів поки не визначили
Гіганти тинялися Землею давно і плавають в океані зараз, але меж їхніх розмірів поки не визначили / Фото: Wikipedia

У 2020 році дослідники вперше побачили, можливо, найдовшу тварину в історії. Кожна із синофор складається з безлічі дрібніших тварин, званих зооїдами.

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Це – один із кількох гігантів, виявлених людьми за останні десятиліття, і живе на глибині від 700 до 1000 метрів під поверхнею, пише Live Science.

Але вченим не завжди доводиться спускатися на такі глибини, щоб знайти нових колосальних істот.

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Наприклад, 2011 року раніше невідомий вид китів викинуло на берег Нової Зеландії. Гіганта ідентифікували у 2021 році як нового члена сімейства клюворилих китів.

Щодо наземних тварин, тут частіше викопують останки найбільших невідомих чудовиськ. Головною стала група динозаврів-зауроподів, званих титанозаврами. гігантськими травоїдними тваринами з довгою шиєю.

У кожному з них було стільки ж маси з м'яса, скільки у шести або семи повністю вирощених самцях африканських слонів.

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Найважчим і потенційно найбільшим із них був, ймовірно, аргентинозавр – він був 35 метрів завдовжки і важив до 70 тонн.

У 2021 році вчені оголосили про відкриття ще одного титанозавра, який може бути ще більшим.

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Повинна бути межа того, як великі тварини можуть рости і водночас підтримувати себе під тяжкістю гравітації, але вчені поки назвати її не можуть.

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Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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