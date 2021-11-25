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Неандертальцы могли есть мясо еще с младенчества и развивались быстрее людей

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
25 ноября, 18:38
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Молочные зубы появлялись у младенцев неандертальцев еще в четыре месяца, потому они взрослели быстрее, но быстрее и старели
Неандертальцы развивались быстрее, но и умирали тоже
Неандертальцы развивались быстрее, но и умирали тоже / Фото: The Daily Mail, Pixabay

Археологи нашли в Хорватии рядом с городом Крапина сохранившийся молочный зуб младенца неандертальца. Ранее ученые предположили, как выглядела бы Земля без Homo Sapiens.

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Теперь же они выяснили, что зуб появился у ребенка, жившего 120 тыс. лет назад, на четыре месяца раньше, чем у человеческих младенцев, пишет The Science Times.

Исследование показало различия в скорости развития современного человеческого младенца и детей неандертальцев.

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Ученые из школы антропологии Кентского университета считают, что люди развиваются намного медленнее.

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Человеческие младенцы начинают есть твердую пищу примерно в шесть месяцев, и только в возрасте восьми месяцев они могут потреблять продукты из всех пищевых групп.

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У младенцев-неандертальцев молочные зубы появляются в возрасте четырех месяцев. Зубы позволяли им есть мясо, овощи и другую твердую пищу в более раннем возрасте.

Это согласуется с другими исследованиями, которые предполагают, что у неандертальцев к двухлетнему возрасту уже развивался большой мозг, что, вероятно, требовало много энергии.

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Между тем, время роста молочных зубов неандертальцев также говорит о высоком уровнем смертности. Тела вымерших родственников человека могли стареть быстрее.

Напомним, ранее ученые объяснили, что уничтожило почти все виды 250 миллионов лет назад.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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