Палеонтологи рассказали, как выглядел бы мир, если бы людей никогда не существовало, и какие животные или даже другие человеческие родственники смогли бы выжить.

Многие крупные животные могли бы выжить без людей / Фото: Pixabay

Как бы выглядел мир, если бы людей никогда не существовало? Палеонтологи высказывают разные мнения: это бы зависело от того, не заменила ли бы Homo sapiens другая человеческая ветка.

Читайте также: Ученые определили зоны, где люди живут дольше 100 лет: в чем их секрет

Реклама

Сейчас "отпечатки пальцев" человечества можно увидеть по всей планете – от высоких небоскребов в мегаполисах, до пирамид, дорог и огромных сельскохозяйственных полей.

Гигантские "страусы" и орлы

В то же время, в отсутствие разумных видов планета Земля могла бы быть гораздо более зеленым местом, говорится в статье Live Science.

Реклама

По всем континентам, кроме Антарктиды, свободно бродили бы крупные животные, считает, например палеонтолог и доцент Университета Флиндерса в Австралии Тревор Уорти.

Люди сыграли ключевую роль в исчезновении многих видов, произошедшего тысячи лет назад. Уровень вымирания на Земле сегодня более чем в 100 раз превышает тот, который был бы без людей.

Читайте также: Ученые нашли способ превращать пластиковые отходы в топливо

Реклама

Люди сформировали современный мир за счет многих видов, от додо до тасманского тигра, которых были уничтожены из-за охоты и разрушения среды обитания.

"Мой прапрадедушка мог наблюдать тысячи попугаев в естественных ландшафтах, мой дед видел стаи попугаев, мой отец видел несколько, и мне повезло, если я увижу двоих в лесу", – подчеркивает Уорти.

Например, на Земле до сих пор бы жили моа – похожие на страусов гигантские птицы ростом до 3,6 м. Этот вид жил в Новой Зеландии миллионы лет, но исчез через 200 лет после прибытия людей.

Точно также могли бы сохраниться гигантские орлы Хааста, охотившиеся на моа. Вместе с моа и хааста исчезли не менее 25 других видов позвоночных.

Огромные броненосцы и ленивцы

Без людей Земля во многом напоминала бы современный Серенгети – африканский охраняемый экорегион.

Серенгети. Фото: Wikipedia

В исследовании Серена Форби, старшего преподавателя зоологии Гетеборгского университета в Швеции, говорится, что такие животные, как слоны, носороги и львы, жили бы по всей Европе.

При этом вместо африканских львов там жили бы пещерные львы – это более крупный вид, обитавший в Европе примерно 12 тысяч лет назад.

Читайте также: Коронавирус покажется сказкой: таяние вечной мерзлоты освободит новые вирусы и бактерии

Континент Америка стал бы домом для родственников слонов и массивных медведей. Также там сохранились бы уникальные виды: глиптодоны – родственники броненосцев размером с машину, и гигантские наземные ленивцы.

Мамонты, плодородие и климат

В течение прошлого века ученые спорили, связано ли исчезновение 38 родов крупных животных, включая мамонтов, только с ледниковым периодом.

Исследование 2021 года, опубликованное в журнале Nature, пришло к выводу, что изменение климата уничтожило шерстистых мамонтов и другую арктическую мегафауну.

Однако есть ученые, которые верят, что мамонты, пусть и в небольшом количестве, могли бы сохраниться, если бы не охота на них людей уже после ледникового периода.

Доцент и экологический эколог Университета Северной Аризоны Кристофер Даути исследовал, как крупные животные прошлого и настоящего перемещали бы семена и питательные вещества во время еды и дефекации.

Читайте также: Секретный сигнал из космоса оказался радиопомехой от человека

По его мнению, транспортировка таких элементов, как фосфор, кальций и магний, сократилась более чем на 90% из-за их исчезновения.

Без людей эти элементы были бы более равномерно распределены, что означало бы более плодородную почву и более продуктивные экосистемы.

Кроме того, сжигая ископаемое топливо, люди подняли среднюю глобальную температуру примерно на 1 градус Цельсия с начала 20 века. Следовательно, без нас Земля была бы по крайней мере настолько прохладнее.

Неандертальцы и денисовцы: те же ошибки?

Часть ученых считает, что климат и природа все равно могли бы изменится. Ведь без людей шанс на выживание наших кузенов-неандертальцев 40 тысяч лет повышается.

Конкуренция за ресурсы была одним из факторов их исчезновения.

"Если бы нас не было, если бы мы не пришли в Европу 45 или 50 тысяч лет назад, они, вероятно, все еще были бы здесь", – говорит профессор и руководитель исследований происхождения человека в Музее естественной истории в Лондоне Крис Стрингер.

А если гены неандертальцев все же оказались бы не настолько сильными, могли выжить другие родственные нам виды: например, денисовцы.

/ Фото: Getty Images

Люди, вероятно, скрещивались с ними, поскольку есть доказательства наличия денисовской ДНК у современных людей в Новой Гвинее.

Читайте также: Фильмы врут: сколько проживет человек в открытом космосе без скафандра

В Сибири также были обнаружены окаменелые останки гибрида денисовско-неандертальского происхождения.

По словам Стрингера, денисовцы, вероятно, обладали большим генетическим разнообразием, чем неандертальцы.

"Они могли быть даже лучшим вариантом для выживания, чем неандертальцы", – считает он.

Если бы одна или обе эти линии выжили, они могли бы частично повторить путь развития Homo sapiens, говорит ученый.

"Глобальное потепление могло еще быть здесь, но виной были бы не мы, а неандертальцы или денисовцы. Кто знает?", – говорит Стрингер.

Это означает, что без Homo sapiens не настолько отличался бы от современного, ведь другие виды могли сделать бы похожие ошибки.